Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi

© İHA Yapılan detaylı aramada yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette, 32 kutu içerisinde 32 tane kraliçe arı ile 288 tane işçi arı olmak üzere toplam 320 adet arı tespit edilerek arılara el konuldu.