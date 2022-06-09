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Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulmak istenen 320 adet arıya el koydu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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arı, фото, gümrük kapısı, kaçak

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi

12:34 09.06.2022 (güncellendi: 12:37 09.06.2022)
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulmak istenen 320 adet arıya el koydu.
© İHASarp Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü hakkında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi sonucunda, riskli görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sarp Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü hakkında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi sonucunda, riskli görülerek x-ray tarama cihazına yönlendirildi.
© İHAGerçekleştirilen tarama işleminin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri aracı detaylı arama yapmak üzere arama hangarına sevk etti.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gerçekleştirilen tarama işleminin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri aracı detaylı arama yapmak üzere arama hangarına sevk etti.
© İHAYapılan detaylı aramada yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette, 32 kutu içerisinde 32 tane kraliçe arı ile 288 tane işçi arı olmak üzere toplam 320 adet arı tespit edilerek arılara el konuldu.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yapılan detaylı aramada yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette, 32 kutu içerisinde 32 tane kraliçe arı ile 288 tane işçi arı olmak üzere toplam 320 adet arı tespit edilerek arılara el konuldu.
© İHAGümrük Muhafaza ekiplerince yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.
© İHAOlaya ilişkin soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Olaya ilişkin soruşturma, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
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