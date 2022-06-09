https://tr.sputniknews.com/20220609/silah-arkadasini-vuran-uzman-cavusa-25-yil-hapis-cezasi-1057208060.html

Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis cezası

Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis cezası

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, tabancasını temizlerken silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Erkan'ı vurup şehit eden Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, "kasten... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T20:42+0300

2022-06-09T20:42+0300

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türkiye

ağır ceza mahkemesi

ankara

kuzey irak

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı.Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.Sanık Yıldızbaş, arkadaşını silahını temizlerken kazayla vurduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.Avukat beyanının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlerken silah arkadaşı 26 yaşındaki Emrah Erkan'ı şehit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldızbaş hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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