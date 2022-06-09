https://tr.sputniknews.com/20220609/simsekler-erciyes-dagini-aydinlatti-1057173072.html
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlattı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T02:36+0300
2022-06-09T02:36+0300
2022-06-09T02:49+0300
türkiye
kayseri
şimşek
erciyes dağı
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Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.
türkiye
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kayseri, şimşek, erciyes dağı
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
02:36 09.06.2022 (güncellendi: 02:49 09.06.2022) Abone ol
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlattı.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı.
Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.