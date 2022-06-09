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Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlattı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kayseri
şimşek
erciyes dağı
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Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.
türkiye
kayseri
erciyes dağı
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kayseri, şimşek, erciyes dağı

Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı

02:36 09.06.2022 (güncellendi: 02:49 09.06.2022)
© İHA / ALİ GÖÇKayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlattı.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı.
Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.
© İHA / ALİ GÖÇKayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
© İHA / ALİ GÖÇ
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