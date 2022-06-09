https://tr.sputniknews.com/20220609/simsekler-erciyes-dagini-aydinlatti-1057173072.html

Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı

Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı

Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, Erciyes Dağı'nı aydınlattı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T02:36+0300

2022-06-09T02:36+0300

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türkiye

kayseri

şimşek

erciyes dağı

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Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.

türkiye

kayseri

erciyes dağı

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kayseri, şimşek, erciyes dağı