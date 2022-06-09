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https://tr.sputniknews.com/20220609/sirbistan-ile-turkiye-arasinda-kimlikle-gecis-uygulamasi-basliyor-1057210801.html
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:17+0300
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sırbistan
turist
türkiye
kimlik
dünya
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Sırbistan'dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.
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sırbistan, turist, türkiye, kimlik

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

22:17 09.06.2022 (güncellendi: 22:22 09.06.2022)
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Pasaport geçiş, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.
Sırbistan'dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.
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