https://tr.sputniknews.com/20220609/sirbistan-ile-turkiye-arasinda-kimlikle-gecis-uygulamasi-basliyor-1057210801.html

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T22:17+0300

2022-06-09T22:17+0300

2022-06-09T22:22+0300

sırbistan

turist

türkiye

kimlik

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1057210923_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a009a991a015f2982327dc054b3a285c.jpg

Sırbistan'dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sırbistan, turist, türkiye, kimlik