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https://tr.sputniknews.com/20220609/snoop-dogg-enflasyondan-nedeniyle-esrar-saricisinin-maasina-zam-yapti-sosyal-medyadan-talep-yagdi-1057182877.html
Snoop Dogg enflasyon yüzünden 'esrar sarıcısı'nın maaşına zam yaptı, sosyal medyadan iş talebi yağdı
Snoop Dogg enflasyon yüzünden 'esrar sarıcısı'nın maaşına zam yaptı, sosyal medyadan iş talebi yağdı
Dünyadaki pek çok ülkeyi etkisi altına alan enflasyon fırtınası tüketicileri hem benzin pompasında hem de diğer harcamalarında vururken, Snoop Dogg gibi... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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esrar
sarma
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ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg, esrar sigaralarının her zaman en iyi şekilde sarılması için 2019'da tam zamanlı olarak işe aldığı profesyonel esrar sarıcısının maaşına yükselen enflasyon oranları nedeniyle zam yaptığını açıkladı.Twitter'da UberFacts isimli bir hesabın yaptığı paylaşımda ünlü sanatçının esrar sarıcısına yılda 40 bin ila 40 bin dolar maaş ödediği yazıldı. Söz konusu tweete yanıt veren Snoop Dogg, "Enflasyon. Maaşlarına zam yapıldı!" dedi. 'Herifin zamanlaması mükemmel, CV'sinde de esrar sarıcısıyım yazıyor'Snoop Dogg, tam zamanlı esrar sarıcısı tuttuğunu ilk olarak Howard Stern Show'a konuk olarak katıldığı programda açıklamış ve "Adam birinin yüzüne bakıp esrar istiyormuş gibi göründüğünü anlıyor ve eğer gerçekten istiyorsa, esrar sarıp veriyor. Herifin zamanlaması mükemmel. Onun işi bu. CV'sinde 'ne iş yapıyorsunuz?' sorusunun altında 'esrar sarıcısıyım' yazıyor. P-E-S. Profesyonel Esrar Sarıcısı" ifadelerini kullanmıştı.Snoop Dogg'un esrar sarıcısına yaptığı ödemelere yıl boyunca ücretsiz esrar ve diğer tüm harcamaların dahil olduğu belirtildi.Günde yaklaşık 80 esrar sigarası saracakReddit'te 2012'de yapılan bir paylaşıma göre Snoop Dogg için çalışan bir esrar sarıcısının günde yaklaşık 80 esrar sigarası sarması bekleniyor.Ünlü sanatçının zam paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları 'iş başvurusunda' bulunmak için sıraya girdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları esrar sarmak konusundaki deneyimlerini kanıtlamak için görsel paylaşırken, kimileri bu alandaki deneyim sürelerini yazdı.
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snoop dogg, esrar, sarma, iş ilanı

Snoop Dogg enflasyon yüzünden 'esrar sarıcısı'nın maaşına zam yaptı, sosyal medyadan iş talebi yağdı

12:07 09.06.2022 (güncellendi: 12:15 09.06.2022)
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDASnoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / RAUL ARBOLEDA
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Dünyadaki pek çok ülkeyi etkisi altına alan enflasyon fırtınası tüketicileri hem benzin pompasında hem de diğer harcamalarında vururken, Snoop Dogg gibi ünlüler bile etkilerini hissediyor.
ABD'li ünlü rapçi Snoop Dogg, esrar sigaralarının her zaman en iyi şekilde sarılması için 2019'da tam zamanlı olarak işe aldığı profesyonel esrar sarıcısının maaşına yükselen enflasyon oranları nedeniyle zam yaptığını açıkladı.
Twitter'da UberFacts isimli bir hesabın yaptığı paylaşımda ünlü sanatçının esrar sarıcısına yılda 40 bin ila 40 bin dolar maaş ödediği yazıldı. Söz konusu tweete yanıt veren Snoop Dogg, "Enflasyon. Maaşlarına zam yapıldı!" dedi.

'Herifin zamanlaması mükemmel, CV'sinde de esrar sarıcısıyım yazıyor'

Snoop Dogg, tam zamanlı esrar sarıcısı tuttuğunu ilk olarak Howard Stern Show'a konuk olarak katıldığı programda açıklamış ve "Adam birinin yüzüne bakıp esrar istiyormuş gibi göründüğünü anlıyor ve eğer gerçekten istiyorsa, esrar sarıp veriyor. Herifin zamanlaması mükemmel. Onun işi bu. CV'sinde 'ne iş yapıyorsunuz?' sorusunun altında 'esrar sarıcısıyım' yazıyor. P-E-S. Profesyonel Esrar Sarıcısı" ifadelerini kullanmıştı.
Snoop Dogg'un esrar sarıcısına yaptığı ödemelere yıl boyunca ücretsiz esrar ve diğer tüm harcamaların dahil olduğu belirtildi.

Günde yaklaşık 80 esrar sigarası saracak

Reddit'te 2012'de yapılan bir paylaşıma göre Snoop Dogg için çalışan bir esrar sarıcısının günde yaklaşık 80 esrar sigarası sarması bekleniyor.
Ünlü sanatçının zam paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları 'iş başvurusunda' bulunmak için sıraya girdi.
Kimi sosyal medya kullanıcıları esrar sarmak konusundaki deneyimlerini kanıtlamak için görsel paylaşırken, kimileri bu alandaki deneyim sürelerini yazdı.
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