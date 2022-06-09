Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak.

Eren Abluka 15 Narko Terör Lice’de başladı.

1 TON ESRAR

2 MİLYON 144 BİN

KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ



Jandarmamız;

Terör örgütüne de

terörün finansmanına da uyuşturucu ve gelirine de aman vermiyor.



Allah ayağınıza taş değdirmesin👏👏👏 pic.twitter.com/K1fG1nZkub