https://tr.sputniknews.com/20220609/soylu-licede-1-ton-esrar-21-milyon-kok-kenevir-ele-gecirildi-1057177635.html
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T08:53+0300
2022-06-09T08:53+0300
2022-06-09T09:04+0300
süleyman soylu
türkiye
uyuşturucu
diyarbakır
narkotik
operasyon
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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mekmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Operasyonuna 1.165 personel katılıyor.Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında Lice'de 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
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süleyman soylu, uyuşturucu, diyarbakır, narkotik, operasyon
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi
08:53 09.06.2022 (güncellendi: 09:04 09.06.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mekmet Çelik Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Operasyonuna 1.165 personel katılıyor.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında Lice'de 1 ton esrar, 2.1 milyon kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.