https://tr.sputniknews.com/20220609/tarihi-sutuna-restorasyon-sirasinda-yazi-yazildi-sur-as-2007-1057210359.html
Tarihi sütuna restorasyon sırasında yazı yazıldı: 'Sur AŞ 2007'
Tarihi sütuna restorasyon sırasında yazı yazıldı: 'Sur AŞ 2007'
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a 2007'deki restorasyon sırasında şirket ismi yazıldığını belirtti. "Ne desem boş" diyen Polat... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:06+0300
2022-06-09T22:06+0300
2022-06-09T22:06+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mahir polat
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a "Sur AŞ 2007" yazının kazıldığını açıkladı.Gazete Duvar'ın haberine göre Twitter hesabından paylaşım yapan Mahir Polat, 2 bin 501 yıllık Burmalı Sütun'a dönemin İBB müteahhidi tarafından restorasyon sırasında “Sur AŞ 2007” yazıldığı belirtti.Polat, paylaşımında "Ne desem boş. 2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış: Sur AŞ 2007" ifadelerine yer verdiBurmalı Sütun'un restore edileceğini belirten Polat, yazıyla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili Twitter üzerinden anket başlattı
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahir polat
Tarihi sütuna restorasyon sırasında yazı yazıldı: 'Sur AŞ 2007'
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a 2007'deki restorasyon sırasında şirket ismi yazıldığını belirtti. "Ne desem boş" diyen Polat, eserin restore edileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a "Sur AŞ 2007" yazının kazıldığını açıkladı.
Gazete Duvar'ın haberine
göre Twitter hesabından paylaşım yapan Mahir Polat, 2 bin 501 yıllık Burmalı Sütun'a dönemin İBB müteahhidi tarafından restorasyon sırasında “Sur AŞ 2007” yazıldığı belirtti.
Polat, paylaşımında "Ne desem boş. 2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış: Sur AŞ 2007" ifadelerine yer verdi
Burmalı Sütun'un restore edileceğini belirten Polat, yazıyla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili Twitter üzerinden anket başlattı