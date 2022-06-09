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Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Bolu’da süs tavuğu beslenen çiftliğe inen vaşak, ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alındı. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T14:18+0300
2022-06-09T14:18+0300
yaşam
yabani hayvanlar
vaşak
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Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde süs tavuğu yetiştiren Mahmut Çetin, sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde bahçede yabani bir hayvan olduğunu gördü. Vaşağın bitkin halde olduğunu ve tellerden dışarı çıkamadığını fark eden Çetin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine veteriner hekimle birlikte giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle vurulan vaşağı balıkçı ağıyla yakaladı.2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Vaşağın, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.Mahmut Çetin, "Sabah tavuklara bakmaya geldiğimde vaşağı gördüm. Kümeslere geldiğini fark ettim. Daha sonra milli parklara haber verdim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/48-yil-sonra-yeniden-gorulmustu-anadolu-parsi-ayak-izi-ve-tuyunden-tespit-edildi-1056912513.html
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yabani hayvanlar, vaşak, tavuk

Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı

14:18 09.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEMTavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı
Tavuk kümesine gelen vaşak, balıkçı ağıyla yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu’da süs tavuğu beslenen çiftliğe inen vaşak, ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alındı.
Bolu merkeze bağlı Yeniçaydurt köyünde süs tavuğu yetiştiren Mahmut Çetin, sabah saatlerinde tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde bahçede yabani bir hayvan olduğunu gördü.
Vaşağın bitkin halde olduğunu ve tellerden dışarı çıkamadığını fark eden Çetin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine veteriner hekimle birlikte giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından uyuşturucu iğneyle vurulan vaşağı balıkçı ağıyla yakaladı.
2 yaşında olduğu tahmin edilen vaşak, sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Vaşağın, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.
Mahmut Çetin, "Sabah tavuklara bakmaya geldiğimde vaşağı gördüm. Kümeslere geldiğini fark ettim. Daha sonra milli parklara haber verdim” dedi.
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