https://tr.sputniknews.com/20220609/tekme-atip-sinirlendirdigi-orangutandan-dakikalarca-kurtulamadi-1057188345.html
Tekme atıp sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
Tekme atıp sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
Endonezya’nın Riau eyaletindeki bir hayvanat bahçesine giden ve kuralları ihlal ederek orangutanın yanına yaklaşan bir kişi, orangutan tarafından yakalandı... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T13:29+0300
2022-06-09T13:29+0300
2022-06-09T13:53+0300
dünya
endonezya
hayvanat bahçesi
orangutan
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Endonezya’nın Riau eyaletinde bulunan Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçi ve orangutan arasında ilginç bir olay yaşandı. Tina isimli orangutanın bulunduğu kafese yaklaşmak için korkuluğun üzerinden atlayan Hasan Arifin, orangutan tarafından yakalandı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerde, orangutanın Arifin’i bacaklarından kavradığı ve yukarıya doğru kaldırdığı görüldü. Arifin’i kafese doğru çekmek isteyen orangutanı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Arifin, ziyaretçilerin ve görevlilerin yardımıyla orangutanın elleri arasından kurtuldu. Pazartesi günü yaşanan olayın ardından konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Desrizal, “Ziyaretçi pazartesi günü görevlilerin izni olmadan video çekmek için korkuluğun üzerinden atladı ve orangutanın kafesinin yanına gitti. Kuralları ihlal ederek korkuluktan atlayan ziyaretçi orangutana tekme attı” dedi. Hayvanat bahçesi kurallarını çiğneyerek orangutanın kafesine yaklaşan Arifin sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla özür diledi. Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Arifin, “Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nden özür diliyorum çünkü hayvanat bahçesi korkuluklarından atladım. Ayrıca yaptığım için de özür dilerim, böyle kötü bir şey yapmak istemedim” açıklamasında bulundu.
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endonezya, hayvanat bahçesi, orangutan
Tekme atıp sinirlendirdiği orangutandan dakikalarca kurtulamadı
13:29 09.06.2022 (güncellendi: 13:53 09.06.2022) Abone ol
Endonezya’nın Riau eyaletindeki bir hayvanat bahçesine giden ve kuralları ihlal ederek orangutanın yanına yaklaşan bir kişi, orangutan tarafından yakalandı. Hayvanat bahçesi, ziyaretinin orangutana tekme attığını da tespit etti.
Endonezya’nın Riau eyaletinde bulunan Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçi ve orangutan arasında ilginç bir olay yaşandı.
Tina isimli orangutanın bulunduğu kafese yaklaşmak için korkuluğun üzerinden atlayan Hasan Arifin, orangutan tarafından yakalandı. Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerde, orangutanın Arifin’i bacaklarından kavradığı ve yukarıya doğru kaldırdığı görüldü. Arifin’i kafese doğru çekmek isteyen orangutanı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Arifin, ziyaretçilerin ve görevlilerin yardımıyla orangutanın elleri arasından kurtuldu.
Pazartesi günü yaşanan olayın ardından konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Desrizal, “Ziyaretçi pazartesi günü görevlilerin izni olmadan video çekmek için korkuluğun üzerinden atladı ve orangutanın kafesinin yanına gitti. Kuralları ihlal ederek korkuluktan atlayan ziyaretçi orangutana tekme attı” dedi.
Hayvanat bahçesi kurallarını çiğneyerek orangutanın kafesine yaklaşan Arifin sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla özür diledi. Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Arifin, “Kasang Kulim Hayvanat Bahçesi'nden özür diliyorum çünkü hayvanat bahçesi korkuluklarından atladım. Ayrıca yaptığım için de özür dilerim, böyle kötü bir şey yapmak istemedim” açıklamasında bulundu.