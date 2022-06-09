https://tr.sputniknews.com/20220609/teksastaki-lng-tesisi-yangini-avrupadaki-dogalgaz-fiyatlarini-vurdu-1057180408.html
Teksas'taki LNG tesisi yangını Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını vurdu
Teksas'taki LNG tesisi yangını Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını vurdu
ABD'nin LNG ihracatının yüzde 16'sını yapan Teksas'taki tesiste yaşanan yangın nedeniyle Avrupa'daki doğalgaz fiyatları hızla yükseldi. Tesisin en az üç hafta... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T11:11+0300
2022-06-09T11:11+0300
2022-06-09T11:13+0300
ekonomi
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doğalgaz
sıvılaştırılmış doğalgaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Teksas'ın Quintana şehrinde bulunan Freeport LNG tesisinde çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan yangın devam ederken ekonomik etkisi de Avrupa'ya ulaştı. Avrupa’da doğalgaz fiyatları altı günlük düşüşün ardından Teksas'taki yangın nedeniyle hızla yükselişe geçti.Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından Avrupa enerji tedariki için feryat ederken, Teksas'taki yangının küresel LNG arzı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Bu esnada ABD gaz stokları yılın bu dönemi ortalamasının oldukça altında bulunurken, gaz fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor.Amsterdam’da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 13’a varan yükseliş yaşadı. Yaşanan yangın nedeniyle Teksas’ta bulunan The Freeport sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç terminalinin en az 3 hafta kapalı kalacağı kaydedildi. Tesis ABD’den ihraç edilen LNG’nin beşte birinden sorumluydu.Bloomberg'in haberine göre tesisin kapanması, Avrupa’nın başlıca tedarikçilerinin boru hatlarının kapanması döneminde geldi. Norveç'teki önemli tesisler bu hafta yıllık bakıma girerken, Rusya’dan sağlanan gaz ise Avrupalı alıcıların ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle kapasitenin altında gerçekleşiyor.'ABD'li tüketicilere düşük fiyat, Avrupa ve Asya'ya yüksek fiyat'New York'ta serbest yatırım fonu Again Capital'in ortağı olan John Kilduff, Teksas'taki yangının gaz ihracatlarını azaltacağı ve ABD arzı üzerindeki baskının bir kısmını hafifleteceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Kilduff'a göre ABD'li tüketicilerin düşük fiyatlardan yararlanması gerekirken, Avrupa ve Asya'daki tüketiciler muhtemelen daha yüksek fiyatlar ödeyecek.Temmuz teslimatlı ABD doğalgaz vadeli işlemleri, yüzde 4 kadar yükseldikten sonra New York'ta bir milyon İngiliz termal birimi başına yüzde 9.3 düşerek 8 bin 427 dolara geriledi.
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abd, avrupa, enerji, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Teksas'taki LNG tesisi yangını Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını vurdu
11:11 09.06.2022 (güncellendi: 11:13 09.06.2022) Abone ol
ABD'nin LNG ihracatının yüzde 16'sını yapan Teksas'taki tesiste yaşanan yangın nedeniyle Avrupa'daki doğalgaz fiyatları hızla yükseldi. Tesisin en az üç hafta kapalı kalacağı belirtilirken, gelişmeler Avrupa'daki enerji krizine bir darbe daha indirmiş oldu.
Teksas'ın Quintana şehrinde bulunan Freeport LNG tesisinde çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan yangın devam ederken ekonomik etkisi de Avrupa'ya ulaştı. Avrupa’da doğalgaz fiyatları altı günlük düşüşün ardından Teksas'taki yangın nedeniyle hızla yükselişe geçti.
Rusya'ya getirilen yaptırımların ardından Avrupa enerji tedariki için feryat ederken, Teksas'taki yangının küresel LNG arzı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Bu esnada ABD gaz stokları yılın bu dönemi ortalamasının oldukça altında bulunurken, gaz fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor.
Amsterdam’da işlem gören vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 13’a varan yükseliş yaşadı. Yaşanan yangın nedeniyle Teksas’ta bulunan The Freeport sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç terminalinin en az 3 hafta kapalı kalacağı kaydedildi. Tesis ABD’den ihraç edilen LNG’nin beşte birinden sorumluydu.
Bloomberg'in haberine
göre tesisin kapanması, Avrupa’nın başlıca tedarikçilerinin boru hatlarının kapanması döneminde geldi. Norveç'teki önemli tesisler bu hafta yıllık bakıma girerken, Rusya’dan sağlanan gaz ise Avrupalı alıcıların ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle kapasitenin altında gerçekleşiyor.
'ABD'li tüketicilere düşük fiyat, Avrupa ve Asya'ya yüksek fiyat'
New York'ta serbest yatırım fonu Again Capital'in ortağı olan John Kilduff, Teksas'taki yangının gaz ihracatlarını azaltacağı ve ABD arzı üzerindeki baskının bir kısmını hafifleteceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Kilduff'a göre ABD'li tüketicilerin düşük fiyatlardan yararlanması gerekirken, Avrupa ve Asya'daki tüketiciler muhtemelen daha yüksek fiyatlar ödeyecek.
Temmuz teslimatlı ABD doğalgaz vadeli işlemleri, yüzde 4 kadar yükseldikten sonra New York'ta bir milyon İngiliz termal birimi başına yüzde 9.3 düşerek 8 bin 427 dolara geriledi.