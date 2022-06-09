https://tr.sputniknews.com/20220609/thy-mayis-ayinda-yuzde-80-doluluk-oranini-asarak-63-milyon-yolcu-tasidi-1057200252.html

THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı

THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T17:24+0300

2022-06-09T17:24+0300

2022-06-09T17:27+0300

türkiye

thy

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Türk Hava Yolları'nın (THY) mayıs ayında doluluk oranı yüzde 80’i aşarken, taşınan yolcu sayısı ise 6.3 milyon oldu.THY, mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.Buna göre şirket, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı. THY, bazı ülkeler seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan talebe istinaden misafirlerine sunduğu koltuk kapasitesini de 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 artırdı."Mayıs 2022 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine" göre toplam 6.3 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79.5, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83.7 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 73,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk km (AKK) ocak-mayıs döneminde 2019 yılında 72,7 milyar iken, 2022 yılında 71,8 milyar olarak gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu.Kargo taşımacılığı da yükselişteTHY'nin mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 144 bin tona ulaştı. Ocak-mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 673 bin ton olarak gerçekleşti.Açıklamada şirketin mayıs ayı rakamları ile ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları söyledi:"Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6,3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı geldi"

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