Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220609/thy-mayis-ayinda-yuzde-80-doluluk-oranini-asarak-63-milyon-yolcu-tasidi-1057200252.html
THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı
THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:24+0300
2022-06-09T17:27+0300
türkiye
thy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053481073_0:34:771:467_1920x0_80_0_0_6aab8b5e24f9199a95367161bd1b74b6.jpg
Türk Hava Yolları'nın (THY) mayıs ayında doluluk oranı yüzde 80’i aşarken, taşınan yolcu sayısı ise 6.3 milyon oldu.THY, mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.Buna göre şirket, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı. THY, bazı ülkeler seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan talebe istinaden misafirlerine sunduğu koltuk kapasitesini de 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 artırdı."Mayıs 2022 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine" göre toplam 6.3 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79.5, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83.7 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 73,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk km (AKK) ocak-mayıs döneminde 2019 yılında 72,7 milyar iken, 2022 yılında 71,8 milyar olarak gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu.Kargo taşımacılığı da yükselişteTHY'nin mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 144 bin tona ulaştı. Ocak-mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 673 bin ton olarak gerçekleşti.Açıklamada şirketin mayıs ayı rakamları ile ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları söyledi:"Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6,3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı geldi"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053481073_51:0:718:500_1920x0_80_0_0_3be195e0e75d3375913c676179804df5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thy

THY, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı

17:24 09.06.2022 (güncellendi: 17:27 09.06.2022)
© Fotoğraf : Türk Hava YollarıTHY Kabin Memurları
THY Kabin Memurları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Türk Hava Yolları
Abone olTelegram
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz." dedi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) mayıs ayında doluluk oranı yüzde 80’i aşarken, taşınan yolcu sayısı ise 6.3 milyon oldu.
THY, mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.
Buna göre şirket, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranını aşarak 6.3 milyon yolcu taşıdı. THY, bazı ülkeler seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan talebe istinaden misafirlerine sunduğu koltuk kapasitesini de 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 artırdı.
"Mayıs 2022 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine" göre toplam 6.3 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79.5, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83.7 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 73,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk km (AKK) ocak-mayıs döneminde 2019 yılında 72,7 milyar iken, 2022 yılında 71,8 milyar olarak gerçekleşti. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu.

Kargo taşımacılığı da yükselişte

THY'nin mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 144 bin tona ulaştı. Ocak-mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 673 bin ton olarak gerçekleşti.
Açıklamada şirketin mayıs ayı rakamları ile ilgili görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları söyledi:
"Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6,3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı geldi"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала