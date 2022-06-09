https://tr.sputniknews.com/20220609/tufekli-saldirgan-ucuz-ekmek-satmamasi-icin-uyardim-dinlemedi-1057208385.html

Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi

Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım, dinlemedi

Antalya'da 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı iddiasıyla meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açan İ.A., suç aletiyle yakalandı... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T21:02+0300

2022-06-09T21:02+0300

2022-06-09T21:08+0300

türkiye

antalya

ekmek

fırın

tüfek

mahkeme

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Dün öğle saatlerinde Kepez ilçesine yaşanan olayda, Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2.25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı. Saldırı sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında polise ifade veren İ.A, "Onu ucuz ekmek satmaması için uyardım. Ancak o dinlemedi, ısrarla satmaya devam etti. Bu yüzden kendimi tutamadım. Böyle bir işe kalkıştım" diye konuştu. Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya 'ev hapsi'İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince hakkında ilk duruşmaya kadar "konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verilen zanlı, serbest bırakıldı.. İ.A.'ya ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/firinci-ucuz-ekmek-satan-firini-kursunladi-1057139371.html

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antalya, ekmek, fırın, tüfek, mahkeme