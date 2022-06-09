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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, Hollanda-Polonya maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T16:25+0300
2022-06-09T16:27+0300
uefa
spor
hakem
cüneyt çakır
halil umut meler
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220519/cuneyt-cakir-2022-dunya-kupasinda-olmayacak-1056504139.html
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uefa, hakem, cüneyt çakır, halil umut meler

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

16:25 09.06.2022 (güncellendi: 16:27 09.06.2022)
© AACüneyt Çakır ve Halil Umut Meler
Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, Hollanda-Polonya maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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