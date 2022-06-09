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https://tr.sputniknews.com/20220609/venezuella-devlet-baskani-maduro-kurulus-osman-oyunculariyla-bir-araya-geldi-1057169734.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.
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venezüella, nicolas maduro, kuruluş osman

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

01:17 09.06.2022 (güncellendi: 01:19 09.06.2022)
© Fotoğraf : Nicolas Maduro-Twitter Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi
 Maduro, Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© Fotoğraf : Nicolas Maduro-Twitter
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.
Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.
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