https://tr.sputniknews.com/20220609/volkswagen-nijniy-novgoroddaki-calisanlarina-isten-ayrilmalari-icin-6-maas-teklif-etti-1057207782.html
Volkswagen, Nijniy Novgorod'daki çalışanlarına işten ayrılmaları için 6 maaş teklif etti
Volkswagen, Nijniy Novgorod'daki çalışanlarına işten ayrılmaları için 6 maaş teklif etti
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki fabrikada çalışan personeline kendi istekleriyle işi bırakmaları halinde 6 aylık maaş... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T20:40+0300
2022-06-09T20:40+0300
2022-06-09T20:42+0300
volkswagen (vw)
dünya
işten çıkarma
maaş
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Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki fabrikada çalışan personeline Haziran ayı içinde kendi rızalarıyla işten ayrılmaları halinde 6 aylık maaş teklif etti.Rus otomobil üreticisi GAZ tesislerinde Volkswagen/Skoda’nın montaj fabrikasını kuran Volkswagen Group Rus’un 200 çalışanı bulunuyor.Şirket, sözleşmeyi 17 Haziran'dan önce feshetme teklifini kabul eden çalışanlara 6, 29 Haziran'a kadar kabul edenlere 5 maaş ödemeyi öneriyor.Volkswagen Group Rus, çalışanlara maddi tazminatın yanı sıra 2022 sonuna kadar sağlık sigortası ve kişisel BT ekipmanlarını da içeren bir paket sunduklarını açıkladı.Skoda ve Volkswagen modellerinin Nijniy Novgorod'daki GAZ grubu tesisindeki montajı 3 Mart'ta durdurulmuştu. Volkswagen Group Rus’un ABD'nin GAZ'a yönelik yaptırımları nedeniyle üretime devam etmesi pek mümkün görünmüyor.
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volkswagen (vw), işten çıkarma, maaş
Volkswagen, Nijniy Novgorod'daki çalışanlarına işten ayrılmaları için 6 maaş teklif etti
20:40 09.06.2022 (güncellendi: 20:42 09.06.2022) Abone ol
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki fabrikada çalışan personeline kendi istekleriyle işi bırakmaları halinde 6 aylık maaş teklifinde bulundu.
Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki fabrikada çalışan personeline Haziran ayı içinde kendi rızalarıyla işten ayrılmaları halinde 6 aylık maaş teklif etti.
Rus otomobil üreticisi GAZ tesislerinde Volkswagen/Skoda’nın montaj fabrikasını kuran Volkswagen Group Rus’un 200 çalışanı bulunuyor.
Şirket, sözleşmeyi 17 Haziran'dan önce feshetme teklifini kabul eden çalışanlara 6, 29 Haziran'a kadar kabul edenlere 5 maaş ödemeyi öneriyor.
Volkswagen Group Rus, çalışanlara maddi tazminatın yanı sıra 2022 sonuna kadar sağlık sigortası ve kişisel BT ekipmanlarını da içeren bir paket sunduklarını açıkladı.
Skoda ve Volkswagen modellerinin Nijniy Novgorod'daki GAZ grubu tesisindeki montajı 3 Mart'ta durdurulmuştu. Volkswagen Group Rus’un ABD'nin GAZ'a yönelik yaptırımları nedeniyle üretime devam etmesi pek mümkün görünmüyor.