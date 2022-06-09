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Yargıtay'dan emsal izin kararı: 'Bir daha gelme' demek iş sözleşmesinin feshi sayıldı
Yargıtay'dan emsal izin kararı: 'Bir daha gelme' demek iş sözleşmesinin feshi sayıldı
Yargıtay, işçinin mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istemesine üzerine, 'bir daha işyerine gelme'... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T12:02+0300
2022-06-09T12:04+0300
türkiye
yargıtay
emsal karar
çalışan
işçi
izin
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Beş senedir çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için birkaç saat izin isteyen işçiye izin verilmedi. İşverenin izin vermemesi üzerine yine de gitmekte ısrar eden işçiye, "Bir daha işyerine gelme" denildi. İşten kovulan işçiye tazminat da verilmedi. İşçi bunun üzerine İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.'Bir daha gelme' demek fesih sebebiEmsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, işçiye 'bir daha gelme' demenin fesih sayılacağına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220605/yargitaydan-emsal-karar-cay-ismarlamiyorsun-deyip-evi-terk-etmek-bosanma-sebebi-1057000584.html
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yargıtay, emsal karar, çalışan, işçi, izin

Yargıtay'dan emsal izin kararı: 'Bir daha gelme' demek iş sözleşmesinin feshi sayıldı

12:02 09.06.2022 (güncellendi: 12:04 09.06.2022)
© AAÇalışan
Çalışan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
© AA
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Yargıtay, işçinin mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istemesine üzerine, 'bir daha işyerine gelme' denilmesini fesih saydı. Yüksek Mahkeme, bu tür durumlarda kovulan işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacağına hükmetti.
Beş senedir çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için birkaç saat izin isteyen işçiye izin verilmedi. İşverenin izin vermemesi üzerine yine de gitmekte ısrar eden işçiye, "Bir daha işyerine gelme" denildi. İşten kovulan işçiye tazminat da verilmedi. İşçi bunun üzerine İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

'Bir daha gelme' demek fesih sebebi

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, işçiye 'bir daha gelme' demenin fesih sayılacağına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacının işyerinde çalıştığı sırada, kardeşinin sezaryenle doğuma alındığı bilgisi üzerine işverenden işten erken çıkmak için izin talep ettiği anlaşılmıştır. İşyerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği, davacının hemen çıkma talebini tekrarlaması üzerine 'sen bilirsin o zaman bir daha gelme' denilerek işyerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 2/4. maddesine göre, işveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işverenin sorumlu olduğu kurala bağlanmış olup, davalı işverenin olay sonrasında işyeri yetkilisinin eyleminin kabul görmediğini gösterir şekilde işçinin işe derhal başlaması için çağrıda bulunmadığı ortadadır. İşverenin, işyerini sevk ve idare eden yetkili kişi konumundaki çalışanın eylemini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Nitekim davacı işçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı işveren daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirtmiştir. Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha işyerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece her iki tazminat isteğinin de kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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