https://tr.sputniknews.com/20220609/yargitaydan-emsal-izin-karari-bir-daha-gelme-demek-fesih-sebebi-sayildi-1057182522.html

Yargıtay'dan emsal izin kararı: 'Bir daha gelme' demek iş sözleşmesinin feshi sayıldı

Yargıtay'dan emsal izin kararı: 'Bir daha gelme' demek iş sözleşmesinin feshi sayıldı

Yargıtay, işçinin mazerete dayanan birkaç saatlik izin talebinin karşılanmaması üzerine yine de erken çıkmak istemesine üzerine, 'bir daha işyerine gelme'... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T12:02+0300

2022-06-09T12:02+0300

2022-06-09T12:04+0300

türkiye

yargıtay

emsal karar

çalışan

işçi

izin

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Beş senedir çalıştığı şirkette, kız kardeşinin doğumu için birkaç saat izin isteyen işçiye izin verilmedi. İşverenin izin vermemesi üzerine yine de gitmekte ısrar eden işçiye, "Bir daha işyerine gelme" denildi. İşten kovulan işçiye tazminat da verilmedi. İşçi bunun üzerine İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi; iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının her hangi bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.'Bir daha gelme' demek fesih sebebiEmsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk dairesi, işçiye 'bir daha gelme' demenin fesih sayılacağına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220605/yargitaydan-emsal-karar-cay-ismarlamiyorsun-deyip-evi-terk-etmek-bosanma-sebebi-1057000584.html

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yargıtay, emsal karar, çalışan, işçi, izin