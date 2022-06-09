https://tr.sputniknews.com/20220609/yok-baskan-vekilleri-istifa-etti-1057182021.html

YÖK başkan vekilleri istifa etti

YÖK başkan vekilleri istifa etti

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) başkan vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden istifa etti. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T11:58+0300

2022-06-09T11:58+0300

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türkiye

yök

istifa

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YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı.Daha önce 6 üye ayrılmıştı3 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi. Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

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yök, istifa