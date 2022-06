https://tr.sputniknews.com/20220609/yunanistanda-ana-muhalefet-lideri-ciprastan-turkiyeye-dostluk-mesaji-1057175452.html

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras'tan Türkiye'ye dostluk mesajı

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras'tan Türkiye'ye dostluk mesajı

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ziyaret ettiği Sömbeki Adası'ndan Türkiye'ye dostluk ve diyalog mesajı gönderdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T04:03+0300

2022-06-09T04:03+0300

2022-06-09T04:03+0300

dünya

türkiye

yunanistan

aleksis çipras

ege

ege denizi

mesaj

dostluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103959/50/1039595019_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_53f752813d799b9d435d9d8fd595d9fa.jpg

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Sömbeki Adası'nda gazetecilere, Yunan halkının egemenlik ve egemenlik haklarını korumak adına birlik içerisinde olduğunu belirterek, "Tahriklerin artması için bir neden yok, özellikle Ege'nin her iki tarafının da istikrar ve barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde" diye konuştu.İki halk arasında uzlaşılmayacak bir sorun olmadığını belirten muhalefet lideri Çipras, "Komşu ülkenin her zaman diyalog ve barışı destekleyen demokratik sivil güçlerine sesleniyorum. Bu çaba sürdürülmeli. Gerginlik kimsenin faydasına değil" dedi.Çipras, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi sorunların uluslararası hukuk temelinde, Uluslararası Adalet Divanında çözülmesi gerektiğini savundu.Dostluk, barış ve istikrarı destekleyen etkinlikler düzenlenmesi için çağrı yapan Çipras, açıklamasında "Milliyetçilik, her ülkede, sadece barış ve toplumsal birlikteliği değil demokrasiyi de tehlikeye sokar." ifadesine de yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/dogu-akdenizde-tansiyonu-yukseltecek-adim-yunanistan-navtex-yayinladi--1057136729.html

yunanistan

ege

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, aleksis çipras, ege, ege denizi, mesaj, dostluk