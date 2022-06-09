Zelenskiy'den Putin, Lavrov ve Şoygu'ya yaptırım

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi üst düzey isimleri yaptırım listesine dahil etti.