https://tr.sputniknews.com/20220609/zelenskiyden-putin-lavrov-ve-soyguya-yaptirim-1057201950.html
Zelenskiy'den Putin, Lavrov ve Şoygu'ya yaptırım
Zelenskiy'den Putin, Lavrov ve Şoygu'ya yaptırım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi üst düzey... 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T18:08+0300
2022-06-09T18:08+0300
2022-06-09T18:08+0300
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vladimir zelenskiy
Zelenskiy'den Putin, Lavrov ve Şoygu'ya yaptırım
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi üst düzey isimleri yaptırım listesine dahil etti.