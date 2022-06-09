https://tr.sputniknews.com/20220609/zonguldakta-cekicle-basina-vurarak-evli-oldugu-kadini-olduren-saniga-agirlastirilmis-muebbet-hapis-1057200578.html
Zonguldak'ta çekiçle başına vurarak evli olduğu kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Zonguldak'ta çekiçle başına vurarak evli olduğu kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çekiçle başına vurarak evli olduğu kadını öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T17:42+0300
2022-06-09T17:42+0300
2022-06-09T17:42+0300
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3. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ilk duruşmasına, 58 yaşındaki Şahizer A.'yı çekiçle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ahmet A. ile avukatı katıldı.Sanık, savunmasında, üzgün olduğunu belirtti.Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Kararın ardından Ahmet A, "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz" dedi.Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde, 2 Şubat'ta Şahizer A. ile eve alkollü gelen eşi Ahmet A. arasında tartışma çıkmış, duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı almıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, çekiçle başına vurarak eşini öldürmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı.Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
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zonguldak, kadın cinayeti, kadına şiddet
Zonguldak'ta çekiçle başına vurarak evli olduğu kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çekiçle başına vurarak evli olduğu kadını öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ilk duruşmasına, 58 yaşındaki Şahizer A.'yı çekiçle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ahmet A. ile avukatı katıldı.
Sanık, savunmasında, üzgün olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Kararın ardından Ahmet A, "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz" dedi.
Gemiciler Mahallesi Kabuklar Caddesi'nde, 2 Şubat'ta Şahizer A. ile eve alkollü gelen eşi Ahmet A. arasında tartışma çıkmış, duruma kızan Şahizer A, eşine ait aracın tekerleklerinin havasını indirerek anahtarı almıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, çekiçle başına vurarak eşini öldürmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınmıştı.
Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.