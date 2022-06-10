https://tr.sputniknews.com/20220610/13-yasindaki-cocuk-tiktok-videosu-cekerken-kendini-vurdu-1057239977.html

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

Tekirdağ’da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:52+0300

2022-06-10T14:52+0300

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde edinilen bilgiye göre, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi. Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.Göğsünden yaralanan N.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

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