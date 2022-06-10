https://tr.sputniknews.com/20220610/221-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1057218979.html

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

afganistan

göçmen

türkiye

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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul’da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan’a hareket etti.

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afganistan, göçmen, türkiye