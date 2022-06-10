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221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
afganistan
göçmen
türkiye
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul’da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan’a hareket etti.
türkiye
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afganistan, göçmen, türkiye

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

01:51 10.06.2022 (güncellendi: 02:07 10.06.2022)
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW641622221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW641622
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Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul’da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi
. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan’a hareket etti.
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