https://tr.sputniknews.com/20220610/221-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1057218979.html
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:51+0300
2022-06-10T01:51+0300
2022-06-10T02:07+0300
türkiye
afganistan
göçmen
türkiye
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul’da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan’a hareket etti.
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afganistan, göçmen, türkiye
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
01:51 10.06.2022 (güncellendi: 02:07 10.06.2022) Abone ol
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul’da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi
. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan’a hareket etti.