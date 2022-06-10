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23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:47+0300
2022-06-10T22:47+0300
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fetö
operasyon
tutuklama
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanması mensubu kişilerin tespit ve deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 kişi yakalanmış, 4 kişi yurt dışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır. 3 Haziran 2022 tarihinde şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, 9'u hakkında tutuklama 8'i hakkında adli kontrol, 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.13 kişi tekrar gözaltına alındıSoruşturma savcısının 13 kişi hakkında itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "İtiraz neticesi 13 kişi hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-suphelileri-yakalandi-1057182642.html
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fetö, operasyon, tutuklama

23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

22:47 10.06.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanması mensubu kişilerin tespit ve deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 kişi yakalanmış, 4 kişi yurt dışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır. 3 Haziran 2022 tarihinde şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, 9'u hakkında tutuklama 8'i hakkında adli kontrol, 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

13 kişi tekrar gözaltına alındı

Soruşturma savcısının 13 kişi hakkında itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "İtiraz neticesi 13 kişi hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi.
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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