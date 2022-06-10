https://tr.sputniknews.com/20220610/23-ilde-duzenlenen-feto-operasyonunda-9-tutuklama-1057257717.html

23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T22:47+0300

2022-06-10T22:47+0300

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türkiye

fetö

operasyon

tutuklama

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanması mensubu kişilerin tespit ve deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 kişi yakalanmış, 4 kişi yurt dışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır. 3 Haziran 2022 tarihinde şüpheliler adli makamlara sevk edilmiş, 9'u hakkında tutuklama 8'i hakkında adli kontrol, 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.13 kişi tekrar gözaltına alındıSoruşturma savcısının 13 kişi hakkında itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "İtiraz neticesi 13 kişi hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-feto-suphelileri-yakalandi-1057182642.html

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fetö, operasyon, tutuklama