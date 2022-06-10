https://tr.sputniknews.com/20220610/400-bin-ton-seker-ithalati-kit-komisyonunda-tartismaya-neden-oldu-1057234138.html

400 bin ton şeker ithalatı KİT Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu

400 bin ton şeker ithalatı KİT Komisyonu'nda tartışmaya neden oldu

TBMM KİT Komisyonu'nda Türkşeker’in faaliyetleri incelendi. Komisyon toplantısında muhalefet Türkiye’nin şeker ihraç etmesini eleştirdi. Tarım ve Orman Bakan... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T13:23+0300

2022-06-10T13:23+0300

2022-06-10T13:23+0300

ekonomi

şeker

şeker fabrikası

türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

tbmm

tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit)

ithalat

ak parti

chp

milletvekili

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Türkşeker'in 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü. Hesapların görüşülmesi sırasında, 27 Mayıs’ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 400 bin ton şekerlik pancar ve kamışın sıfır gümrük vergisi ile alınması kararı tartışmaya neden oldu.‘Kendi şekerimiz kendimize yetmiyor mu?’Komisyonda yer alan muhalefet partilerinin temsilcileri şeker ithalatına tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu “2022- 2023 pazarlama yılı içinde şuanda, tarlada tahmin edilen tabii verim durumuna göre 2 milyon 650 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Önümüzdeki sene de büyük ihtimalle herhangi bir şekilde ihtiyacımızı karşılayacak üretim olacak. Peki, biz niye 400 bin ton şeker ithal etmekten bahsediyoruz” sorusunu yöneltti.CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise “2018 yılında 10 şeker fabrikamızı yok pahasına sattılar ve şimdi de şeker bulamıyoruz, ‘Vergisiz, gümrüksüz ithal edeceğiz’ diyorlar. 400 bin ton şeker ithalatının önünü açan karar, kısa süre önce resmi gazetede yayınlandı ve bu ithalatın Türkiye’ye maliyetinin 260 milyon dolar olduğu biliniyor” ifadelerini kulandı.İthalatın nedenini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı açıkladıMuhalefet milletvekillerin şeker ithalatına yönelik sorularını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı cevapladı. Yumaklı “Türkiye'deki şekerin yüzde 80’i imalat sanayisinde, yüzde 20’si de bireysel tüketimde kullanılıyor. Eylül 2021 ile Mart 2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yüzde 45 oranında piyasadan şeker çekilmiş. "Bunun sebebi nedir?" diye araştırdığımda şunu gördüm; Özellikle pandemi şartlarının devamı ve Rusya -Ukrayna gerilimi sebebiyle panikleyen imalat sektörünün aslın da bir yılda parçalar hâlinde çekecekleri şekeri bir anda bu söylediğim dönemde, bu da yaklaşık 563 bin tondur, piyasadan çekmesi sebebiyle oluşmuş, arızi bir durum aslında” yanıtını verdi.

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şeker, şeker fabrikası, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker), tbmm, tbmm kamu iktisadi teşebbüsleri (kit) , ithalat, ak parti, chp, milletvekili