https://tr.sputniknews.com/20220610/abant-golu-ve-cevresi-milli-park-oldu-1057221359.html

Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu

Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T04:33+0300

2022-06-10T04:33+0300

2022-06-10T04:33+0300

yaşam

bolu

abant

göl

milli park

resmi gazete

karar

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak belirlendi.Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

bolu

abant

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bolu, abant, göl, milli park, resmi gazete, karar, recep tayyip erdoğan