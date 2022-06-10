https://tr.sputniknews.com/20220610/abant-golu-ve-cevresi-milli-park-oldu-1057221359.html
Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu
Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T04:33+0300
2022-06-10T04:33+0300
2022-06-10T04:33+0300
yaşam
bolu
abant
göl
milli park
resmi gazete
karar
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak belirlendi.Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.
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bolu, abant, göl, milli park, resmi gazete, karar, recep tayyip erdoğan
Abant Gölü ve çevresi 'milli park' oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan 'Abant Gölü Milli Parkı' olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.