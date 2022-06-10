https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-baskani-biden-arjantin-first-ladysinin-elini-birakamadi-1057246978.html

ABD Başkanı Biden, Arjantin First Lady'sinin elini bırakamadı

ABD Başkanı Biden, Arjantin First Lady'sinin elini bırakamadı

ABD Başkanı Biden'ın Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin konuklarından Arjantin liderinin eşiyle tokalaştığı ve First Lady'nin elini bırakmak bilmediği dakikalar... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T17:08+0300

2022-06-10T17:08+0300

2022-06-10T17:08+0300

dünya

abd

joe biden

amerika

alberto fernandez

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ABD Başkanı Joe Biden dün Los Angeles kentinde gerçekleşen 'Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti. Hitabının başında protesto ile karşılaşan Biden, yutkunarak konuşmasını sürdürdü. Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde de birçok gösterici ABD Başkanı'nı protesto etti. Öte yandan Biden'ın davetliler arasında bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve First Lady Fabiola Yanaz'la tokalaşması gündem oldu. Biden, First Lady'nin elini bırakmak bilmedi.

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abd, joe biden, amerika, alberto fernandez