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ABD Başkanı Biden, Arjantin First Lady'sinin elini bırakamadı
ABD Başkanı Biden, Arjantin First Lady'sinin elini bırakamadı
ABD Başkanı Biden'ın Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin konuklarından Arjantin liderinin eşiyle tokalaştığı ve First Lady'nin elini bırakmak bilmediği dakikalar... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:08+0300
2022-06-10T17:08+0300
dünya
abd
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden dün Los Angeles kentinde gerçekleşen 'Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti. Hitabının başında protesto ile karşılaşan Biden, yutkunarak konuşmasını sürdürdü. Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde de birçok gösterici ABD Başkanı'nı protesto etti. Öte yandan Biden'ın davetliler arasında bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve First Lady Fabiola Yanaz'la tokalaşması gündem oldu. Biden, First Lady'nin elini bırakmak bilmedi.
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abd, joe biden, amerika, alberto fernandez

ABD Başkanı Biden, Arjantin First Lady'sinin elini bırakamadı

17:08 10.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONABD- Arjantin
ABD- Arjantin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ABD Başkanı Biden'ın Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin konuklarından Arjantin liderinin eşiyle tokalaştığı ve First Lady'nin elini bırakmak bilmediği dakikalar gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden dün Los Angeles kentinde gerçekleşen 'Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.
Hitabının başında protesto ile karşılaşan Biden, yutkunarak konuşmasını sürdürdü. Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde de birçok gösterici ABD Başkanı'nı protesto etti.
Öte yandan Biden'ın davetliler arasında bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve First Lady Fabiola Yanaz'la tokalaşması gündem oldu. Biden, First Lady'nin elini bırakmak bilmedi.
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