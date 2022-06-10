https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-disisleri-rusya-yaptirimlarinin-ekonomimiz-uzerindeki-yan-etkilerini-yumusatamadik-1057257499.html

ABD Dışişleri: Rusya yaptırımlarının ekonomimiz üzerindeki yan etkilerini yumuşatamadık

ABD Dışişleri: Rusya yaptırımlarının ekonomimiz üzerindeki yan etkilerini yumuşatamadık

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Erik Woodhouse, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD ekonomisi üzerindeki yan etkilerini yumuşatmakta tam olarak başarılı... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T22:41+0300

2022-06-10T22:41+0300

2022-06-10T22:41+0300

ukrayna krizi

abd

abd dışişleri bakanlığı

rusya

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Atlantik Konseyi’nin dijital etkinliğinde konuşan Woodhouse’un sözlerine göre, her bir yaptırım amacı, hedef ülke üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve kendi ekonomileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek.Woodhouse, “Çoğu durumda, kendi ekonomimiz üzerindeki yan etkileri tamamen azaltamıyoruz veya önleyemiyoruz” ifadesini kullandı.Bakan Yardımcısı, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD için bir bedeli ve yan etkileri olacağını bildiklerini de sözlerine ekledi.

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