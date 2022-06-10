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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-disisleri-rusya-yaptirimlarinin-ekonomimiz-uzerindeki-yan-etkilerini-yumusatamadik-1057257499.html
ABD Dışişleri: Rusya yaptırımlarının ekonomimiz üzerindeki yan etkilerini yumuşatamadık
ABD Dışişleri: Rusya yaptırımlarının ekonomimiz üzerindeki yan etkilerini yumuşatamadık
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Erik Woodhouse, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD ekonomisi üzerindeki yan etkilerini yumuşatmakta tam olarak başarılı... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:41+0300
2022-06-10T22:41+0300
ukrayna krizi
abd
abd dışişleri bakanlığı
rusya
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Atlantik Konseyi’nin dijital etkinliğinde konuşan Woodhouse’un sözlerine göre, her bir yaptırım amacı, hedef ülke üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve kendi ekonomileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek.Woodhouse, “Çoğu durumda, kendi ekonomimiz üzerindeki yan etkileri tamamen azaltamıyoruz veya önleyemiyoruz” ifadesini kullandı.Bakan Yardımcısı, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD için bir bedeli ve yan etkileri olacağını bildiklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-hazine-bakani-yellen-benzin-fiyatlarinin-yakin-zamanda-dusmesi-pek-olasi-degil-1057216618.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, rusya

ABD Dışişleri: Rusya yaptırımlarının ekonomimiz üzerindeki yan etkilerini yumuşatamadık

22:41 10.06.2022
© AAABD - ticaret
ABD - ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Erik Woodhouse, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD ekonomisi üzerindeki yan etkilerini yumuşatmakta tam olarak başarılı olamadıklarını belirtti.
Atlantik Konseyi’nin dijital etkinliğinde konuşan Woodhouse’un sözlerine göre, her bir yaptırım amacı, hedef ülke üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve kendi ekonomileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek.
Woodhouse, “Çoğu durumda, kendi ekonomimiz üzerindeki yan etkileri tamamen azaltamıyoruz veya önleyemiyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ABD için bir bedeli ve yan etkileri olacağını bildiklerini de sözlerine ekledi.
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