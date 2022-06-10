https://tr.sputniknews.com/20220610/abd-ile-cin-savunma-bakani-arasinda-kavga-cinden-tayvan-icin-savas-baslatmaktan-cekinmeyiz-resti-1057242466.html
ABD ile Çin savunma bakanı arasında kavga: Çin'den 'Tayvan için savaş başlatmaktan çekinmeyiz' resti
ABD ile Çin savunma bakanı arasında kavga: Çin'den 'Tayvan için savaş başlatmaktan çekinmeyiz' resti
ABD ile Çin Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Wei Fenghe arasındaki ilk yüz yüzde görüşmede Tayvan kavgası koptu. Çin Savunma Bakanlığı, Wei'nin Austin'e... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:36+0300
2022-06-10T15:36+0300
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Tayvan'a milyonlarca dolarlık silah satan, askeri eğitim veren ve Çin'e karşı savunmayı vaat eden ABD'yi 'bağımsızlık güçlerini desteklemekle' suçlayan Çin, iki ülke arasında Singapur'da gerçekleşen kritik görüşmede rest çekti. ABD ile Çin Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Wei Fenghe arasındaki ilk yüz yüzde görüşmeyle ilgili Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wei, Austin'e şu uyarıda bulundu: "Herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu, bedeli ne olursa olsun bir savaş başlatmaktan kesinlikle çekinmeyecektir." Açıklamaya göre Çin Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşına şunları söyledi:"Pekin, her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' planını tarumar edecek ve anavatanın birleşmesini kararlılıkla destekleyecektir.""Tayvan', Çin'in Tayvan'ıdır. Çin'i kuşatma altına almak için Tayvan'ı kullanmak (politikası) asla galip gelmeyecek."ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göreyse, Austin, Çinli mevkidaşına 'Pekin'in Tayvan'a yönelik daha fazla istikrar bozucu eylemde bulunmaktan kaçınması gerektiğini' söyledi.
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çin, abd, tayvan
ABD ile Çin savunma bakanı arasında kavga: Çin'den 'Tayvan için savaş başlatmaktan çekinmeyiz' resti
15:36 10.06.2022 (güncellendi: 16:02 10.06.2022) Abone ol
ABD ile Çin Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Wei Fenghe arasındaki ilk yüz yüzde görüşmede Tayvan kavgası koptu. Çin Savunma Bakanlığı, Wei'nin Austin'e "Herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu, bedeli ne olursa olsun bir savaş başlatmaktan kesinlikle çekinmeyecektir" dediğini açıkladı.
Tayvan'a milyonlarca dolarlık silah satan, askeri eğitim veren ve Çin'e karşı savunmayı vaat eden ABD'yi 'bağımsızlık güçlerini desteklemekle' suçlayan Çin, iki ülke arasında Singapur'da gerçekleşen kritik görüşmede rest çekti.
ABD ile Çin Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Wei Fenghe arasındaki ilk yüz yüzde görüşmeyle ilgili Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wei, Austin'e şu uyarıda bulundu: "Herhangi biri Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret ederse, Çin ordusu, bedeli ne olursa olsun bir savaş başlatmaktan kesinlikle çekinmeyecektir."
Açıklamaya göre Çin Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşına şunları söyledi:
"Pekin, her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' planını tarumar edecek ve anavatanın birleşmesini kararlılıkla destekleyecektir."
"Tayvan', Çin'in Tayvan'ıdır. Çin'i kuşatma altına almak için Tayvan'ı kullanmak (politikası) asla galip gelmeyecek."
ABD Savunma Bakanlığı açıklamasına göreyse, Austin, Çinli mevkidaşına 'Pekin'in Tayvan'a yönelik daha fazla istikrar bozucu eylemde bulunmaktan kaçınması gerektiğini' söyledi.