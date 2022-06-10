https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-bir-sirketin-uretim-tesisine-silahli-saldiri-3-olu--1057219091.html
ABD'de bir şirketin üretim tesisine silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'de bir şirketin üretim tesisine silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan yaralı halde yakalandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T02:05+0300
2022-06-10T02:05+0300
2022-06-10T02:07+0300
dünya
abd
saldırı
silahlı saldırı
ölü
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Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine, Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırganın birden fazla kişiyi öldürdüğü belirtildi.Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-okul-saldirisinda-hayatta-kalan-ogrenci-arkadasimin-kanini-uzerime-surup-sessiz-kaldim-1057178901.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, ölü
ABD'de bir şirketin üretim tesisine silahlı saldırı: 3 ölü
02:05 10.06.2022 (güncellendi: 02:07 10.06.2022) Abone ol
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan yaralı halde yakalandı.
Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine, Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırganın birden fazla kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.