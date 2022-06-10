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https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-enflasyon-aciklandi-40-yilin-zirvesinde-1057242429.html
ABD'de enflasyon açıklandı: 40 yılın zirvesinde
ABD'de enflasyon açıklandı: 40 yılın zirvesinde
ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:35+0300
2022-06-10T15:50+0300
ekonomi
abd
enflasyon
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ABD'de bugün yayınlanan verilere göre, mayıs ayındaki tüketici fiyat endeksi 2021'e göre yüzde 8.6 artarak Aralık 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetti.Çalışma Bakanlığı açıklamasında önceki ayda görülen yüzde 0.3'lük artışın ardından TÜFE Nisan ayına göre yüzde bir artış gösterdi. Söz konusu aylık artışın, enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekleyen analistlerin beklediğinden çok daha yüksek olduğu belirtildi.Verilere göre ayrıca, benzin fiyatlarında geçtiğimiz ay yüzde 4.1 artış yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-baskani-biden-fed-baskani-powell-ile-yukselen-enflasyonu-gorustu-1056864056.html
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abd, enflasyon

ABD'de enflasyon açıklandı: 40 yılın zirvesinde

15:35 10.06.2022 (güncellendi: 15:50 10.06.2022)
© REUTERS / Kevork DjansezianABD market alışveriş enflasyon
ABD market alışveriş enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© REUTERS / Kevork Djansezian
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Ayrıntılar geliyor
ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.
ABD'de bugün yayınlanan verilere göre, mayıs ayındaki tüketici fiyat endeksi 2021'e göre yüzde 8.6 artarak Aralık 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetti.
Çalışma Bakanlığı açıklamasında önceki ayda görülen yüzde 0.3'lük artışın ardından TÜFE Nisan ayına göre yüzde bir artış gösterdi. Söz konusu aylık artışın, enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekleyen analistlerin beklediğinden çok daha yüksek olduğu belirtildi.
Verilere göre ayrıca, benzin fiyatlarında geçtiğimiz ay yüzde 4.1 artış yaşandı.
Joe Biden - Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell ile yükselen enflasyonu görüştü
1 Haziran , 00:10
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