https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-enflasyon-aciklandi-40-yilin-zirvesinde-1057242429.html

ABD'de enflasyon açıklandı: 40 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon açıklandı: 40 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8.6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T15:35+0300

2022-06-10T15:35+0300

2022-06-10T15:50+0300

ekonomi

abd

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052671380_0:27:3077:1757_1920x0_80_0_0_e3b028c9d77b1868904b3bea2bec525a.jpg

ABD'de bugün yayınlanan verilere göre, mayıs ayındaki tüketici fiyat endeksi 2021'e göre yüzde 8.6 artarak Aralık 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetti.Çalışma Bakanlığı açıklamasında önceki ayda görülen yüzde 0.3'lük artışın ardından TÜFE Nisan ayına göre yüzde bir artış gösterdi. Söz konusu aylık artışın, enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekleyen analistlerin beklediğinden çok daha yüksek olduğu belirtildi.Verilere göre ayrıca, benzin fiyatlarında geçtiğimiz ay yüzde 4.1 artış yaşandı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/abd-baskani-biden-fed-baskani-powell-ile-yukselen-enflasyonu-gorustu-1056864056.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, enflasyon