https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-son-iki-gun-icinde-ikinci-askeri-helikopter-dustu-1057252808.html

ABD'de son iki gün içinde ikinci askeri helikopter düştü

ABD'de son iki gün içinde ikinci askeri helikopter düştü

ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T19:11+0300

2022-06-10T19:11+0300

2022-06-10T19:11+0300

savunma

abd

helikopter

askeri helikopter

helikopter kazası

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8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-askeri-nakliye-ucagi-dustu-4-olu--1057172694.html

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abd, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası