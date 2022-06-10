https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-son-iki-gun-icinde-ikinci-askeri-helikopter-dustu-1057252808.html
ABD'de son iki gün içinde ikinci askeri helikopter düştü
ABD'de son iki gün içinde ikinci askeri helikopter düştü
ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T19:11+0300
2022-06-10T19:11+0300
2022-06-10T19:11+0300
savunma
abd
helikopter
askeri helikopter
helikopter kazası
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8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-askeri-nakliye-ucagi-dustu-4-olu--1057172694.html
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abd, helikopter, askeri helikopter, helikopter kazası
ABD'de son iki gün içinde ikinci askeri helikopter düştü
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ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi.
8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.
9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.