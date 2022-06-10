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ABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay
ABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay
ABD, Tayvan’a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:46+0300
2022-06-10T01:46+0300
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ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan’a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdiği duyurularak, ilgili satış onayına ait bildirinin Kongre’ye teslim edildiği aktarıldı.Söz konusu yedek parça satışının, gemiler ve gemi sistemleri için sınıflandırılmamış yedek parçaları ve lojistik teknik desteği içerdiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, alıcının su üstü gemi filosunun sürdürülmesine katkıda bulunarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama yeteneğini artıracak" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu yedek parçaların onaylı ABD Donanması satıcılarından veya ABD Donanması stokundan karşılanacağı aktarıldı.Tayvan, satış anlaşmasından memnunTayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu satış anlaşmasının bir ay içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilerek, Tayvan'ın kendini korumasına yardım etiği için ABD’ye teşekkür edildi. Açıklamada, "Çin savaş gemilerinin ülkemizdeki deniz ve hava sahasındaki son zamanlardaki sık faaliyetleri göz önüne alındığında, ABD’nin satmayı kabul ettiği gemi parçaları, donanma gemilerimizin korumaya ve savaşa hazırlık görevlerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacaktır” denildi.Her iki taraf da Tayvan'ın alacağı yedek parçalar hakkında ayrıntı vermezken, Tayvan'ın ana savaş gemilerinin çoğunun ABD yapımı veya tasarımı olduğu biliniyor.
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ABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay

01:46 10.06.2022
© İHA / RITCHIE B. TONGOABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay
ABD’den Tayvan Donanmasına 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / RITCHIE B. TONGO
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ABD, Tayvan’a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan’a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 120 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdiği duyurularak, ilgili satış onayına ait bildirinin Kongre’ye teslim edildiği aktarıldı.
Söz konusu yedek parça satışının, gemiler ve gemi sistemleri için sınıflandırılmamış yedek parçaları ve lojistik teknik desteği içerdiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, alıcının su üstü gemi filosunun sürdürülmesine katkıda bulunarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama yeteneğini artıracak" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu yedek parçaların onaylı ABD Donanması satıcılarından veya ABD Donanması stokundan karşılanacağı aktarıldı.

Tayvan, satış anlaşmasından memnun

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu satış anlaşmasının bir ay içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilerek, Tayvan'ın kendini korumasına yardım etiği için ABD’ye teşekkür edildi. Açıklamada, "Çin savaş gemilerinin ülkemizdeki deniz ve hava sahasındaki son zamanlardaki sık faaliyetleri göz önüne alındığında, ABD’nin satmayı kabul ettiği gemi parçaları, donanma gemilerimizin korumaya ve savaşa hazırlık görevlerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacaktır” denildi.
Her iki taraf da Tayvan'ın alacağı yedek parçalar hakkında ayrıntı vermezken, Tayvan'ın ana savaş gemilerinin çoğunun ABD yapımı veya tasarımı olduğu biliniyor.
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