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ABD'ye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartı kaldırılacak
ABD'ye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartı kaldırılacak
ABD artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyecek. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T19:11+0300
2022-06-10T19:11+0300
koronavirüs
abd
afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)
koronavirüs
kovid-19
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ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.
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abd, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), koronavirüs, kovid-19

ABD'ye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartı kaldırılacak

19:11 10.06.2022
© REUTERS / Kevin MohattABD- Koronavirüs- Havalimanı
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© REUTERS / Kevin Mohatt
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ABD artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyecek.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.
CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.
Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.
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