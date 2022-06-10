https://tr.sputniknews.com/20220610/abdye-hava-yoluyla-gelenler-icin-kovid-19-testi-sarti-kaldirilacak-1057252905.html

ABD'ye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartı kaldırılacak

ABD'ye hava yoluyla gelenler için Kovid-19 testi şartı kaldırılacak

ABD artık ülkeye hava yoluyla gelenlerden Kovid-19 testi istemeyecek. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T19:11+0300

2022-06-10T19:11+0300

2022-06-10T19:11+0300

koronavirüs

abd

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

koronavirüs

kovid-19

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ABD basınına yansıyan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bugün açıklanması beklenen karar gereği, 12 Haziran gecesinden itibaren ABD'ye diğer ülkelerden gelen haya yolu yolcularından Kovid-19 testi istenmeyecek.CDC'nin son yaptığı incelemeye göre Kovid-19 testlerinin artık gerekli olmadığına karar verildi. Her 90 günde bir test gereksinimi ihtiyacı yeniden değerlendirilecek ve yeni bir varyant ortaya çıkarsa eski duruma dönülebilecek.Ocak 2021'den beri yürürlükte olan tedbirin kaldırılmasının hava yolu ulaşımı sektöründe memnuniyetle karşılanması bekleniyor.

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abd, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), koronavirüs, kovid-19