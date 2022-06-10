https://tr.sputniknews.com/20220610/adanada-kara-carsafli-ve-sapkali-kisiler-bir-eve-silahli-saldiri-duzenledi-1-olu-1-yarali-1057221640.html

Adana'da kara çarşaflı ve şapkalı kişiler, bir eve silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kara çarşaflı ve şapkalı kişiler, bir eve silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi, müstakil evin içerisine girerek silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabancayla vurulan bir kadın ağır... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T05:01+0300

2022-06-10T05:01+0300

2022-06-10T05:01+0300

türkiye

adana

cinayet

ev

silahlı saldırı

çarşaf

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kara çarşaflı kişi ve şapkalı bir kişi müstakil evin zilin çaldı. Kapı açılır açılmaz şüpheliler ateş ederek içeri girdi. İçeride bulunan Yusuf Gencer ile Hilal Şahin’e tabanca ile defalarca ateş açtı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunun birçok yerinde mermi girişi olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.Sağlık ekipleri Yusuf Gencer’in ise olay yerinde öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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adana, cinayet, ev, silahlı saldırı, çarşaf