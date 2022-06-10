https://tr.sputniknews.com/20220610/akdenizde-kibris-adasi-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1057222530.html

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T05:37+0300

2022-06-10T05:37+0300

2022-06-10T05:37+0300

türkiye

deprem

kıbrıs

akdeniz

ada

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4.54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/prof-gorurden-istanbul-depremi-aciklamasi-halicten-silivriye-kadar-olan-bolge-cehennemin-icidir-1056938226.html

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deprem, kıbrıs, akdeniz, ada