https://tr.sputniknews.com/20220610/akdenizde-kibris-adasi-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1057222530.html
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T05:37+0300
2022-06-10T05:37+0300
2022-06-10T05:37+0300
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deprem
kıbrıs
akdeniz
ada
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4.54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/prof-gorurden-istanbul-depremi-aciklamasi-halicten-silivriye-kadar-olan-bolge-cehennemin-icidir-1056938226.html
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deprem, kıbrıs, akdeniz, ada
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4.54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.