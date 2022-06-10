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Altın Gün, 9 Eylül'de İstanbul'da
Altın Gün, 9 Eylül'de İstanbul'da
Anadolu Rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün, 9 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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altın gün
yaşam
küçükçiftlik park
konser
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Çıkış albümleri 'On'u Bongo Joe Records etiketiyle yayınlayan Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün, Selda Bağcan, Barış Manço ve Erkin Koray gibi sanatçıların repertuarlarını farklı örneklerle gün yüzüne çıkardı. Başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesle aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiren grup; Epifoni ve URU organizasyonu ile İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. 9 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserin biletleri bugün satışa çıkarıldı. 70’ler Türkiye’sinin türler arası ve psikedelik Anadolu rock ve folk akımlarından etkilenen Altın Gün; vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining’den oluşuyor.Tame Impala, King Gizzard and The Lizard Wizard, Edward Sharpe &amp; The Magnetic Zeros, Phosphorescent ve Amyl and The Sniffers gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan Altın Gün; 2019’da yayımladığı ikinci albümleri 'Gece' ile 'En İyi Dünya Müziği Albümü' kategorisinde 2020 Grammy Ödülü’ne aday gösterildi.2021’de dinleyicileriyle 'Yol' ve 'Alem' isimlerini taşıyan iki yeni albümlerini paylaşan ekip, 70’ler sonu ve 80’ler başı Avrupa’sının synth-pop’unu sound’una taşıdı.
https://tr.sputniknews.com/20191126/altin-gunun-solisti-dasdemir-facebook-ilaniyla-toplandik-grubun-adini-google-translateten-bulduk-1040700967.html
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altın gün, küçükçiftlik park, konser

Altın Gün, 9 Eylül'de İstanbul'da

16:32 10.06.2022 (güncellendi: 16:36 10.06.2022)
© DHAAltın Gün
Altın Gün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
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Anadolu Rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün, 9 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Çıkış albümleri 'On'u Bongo Joe Records etiketiyle yayınlayan Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün, Selda Bağcan, Barış Manço ve Erkin Koray gibi sanatçıların repertuarlarını farklı örneklerle gün yüzüne çıkardı.
Başta Neşet Ertaş olmak üzere nesilden nesle aktarılan Türk halk müziği bestelerini funk ritimleri, surf gitarlar, bağlama ve analog klavyenin buluşmasıyla zenginleştiren grup; Epifoni ve URU organizasyonu ile İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. 9 Eylül gecesi KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konserin biletleri bugün satışa çıkarıldı.
70’ler Türkiye’sinin türler arası ve psikedelik Anadolu rock ve folk akımlarından etkilenen Altın Gün; vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining’den oluşuyor.
Tame Impala, King Gizzard and The Lizard Wizard, Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Phosphorescent ve Amyl and The Sniffers gibi birçok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan Altın Gün; 2019’da yayımladığı ikinci albümleri 'Gece' ile 'En İyi Dünya Müziği Albümü' kategorisinde 2020 Grammy Ödülü’ne aday gösterildi.
2021’de dinleyicileriyle 'Yol' ve 'Alem' isimlerini taşıyan iki yeni albümlerini paylaşan ekip, 70’ler sonu ve 80’ler başı Avrupa’sının synth-pop’unu sound’una taşıdı.
Altın Gün - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2019
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