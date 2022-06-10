https://tr.sputniknews.com/20220610/annesini-bogarak-olduren-genc-gozaltina-alindi-1057231494.html

Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı

Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı

Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'yi iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:31+0300

2022-06-10T12:31+0300

2022-06-10T12:31+0300

yaşam

bursa

anne

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cinayeti itiraf ettiEvde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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bursa, anne