Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220610/annesini-bogarak-olduren-genc-gozaltina-alindi-1057231494.html
Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı
Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı
Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'yi iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:31+0300
2022-06-10T12:31+0300
yaşam
bursa
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cinayeti itiraf ettiEvde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, anne

Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı

12:31 10.06.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'yi iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay yerine geldiğinde Yıldız Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti itiraf eden Halil İbrahim Y.'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayeti itiraf etti

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала