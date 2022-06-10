https://tr.sputniknews.com/20220610/annesini-bogarak-olduren-genc-gozaltina-alindi-1057231494.html
Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı
Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı
Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'yi iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:31+0300
2022-06-10T12:31+0300
2022-06-10T12:31+0300
yaşam
bursa
anne
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Cinayeti itiraf ettiEvde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
bursa
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bursa, anne
Annesini boğarak öldüren genç gözaltına alındı
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Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'yi iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay yerine geldiğinde Yıldız Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti itiraf eden Halil İbrahim Y.'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.
Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinayeti itiraf etti
Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.