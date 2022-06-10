Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi

© DHA Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazılar 2014 yılında alanın 1. derece sit alanından kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile hız kazandı. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılırken, tarihi yapıların hangi döneme ait olduğu da bilimsel çalışma ile belirleniyor.