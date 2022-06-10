Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220610/antalyada-yikilan-kacak-yapilarin-altindan-cikti-aphrodite-kutsal-alaninin-yeri-tespit-edildi-1057232945.html
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Kaçak yapıların yıkıldığı bölgede, 2. yüzyılda kullanılan, 6 dönümlük uluslararası... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:42+0300
2022-06-10T12:44+0300
multimedya
antalya
side antik tiyatrosu
arkeolojik kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057231888_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_c8584af54568fc5c0d4fcff967a5eeb7.jpg
antalya
side antik tiyatrosu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057231888_43:0:727:513_1920x0_80_0_0_b11df9cf3148313d024fcbfd696aeb87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, фото, side antik tiyatrosu, arkeolojik kazı

Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi

12:42 10.06.2022 (güncellendi: 12:44 10.06.2022)
Abone olTelegram
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Kaçak yapıların yıkıldığı bölgede, 2. yüzyılda kullanılan, 6 dönümlük uluslararası ticaret alanı olan liman agorası ve 170 metrelik liman caddesi ortaya çıkarıldı.
© DHAManavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Geçen yıl sonunda bir evin altından çıkarılan ve 7. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sinagog bölgede Yahudilerin de büyük oranda yaşadığının kanıtı olarak kabul edilmişti.
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Geçen yıl sonunda bir evin altından çıkarılan ve 7. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sinagog bölgede Yahudilerin de büyük oranda yaşadığının kanıtı olarak kabul edilmişti.
© DHAAntik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazılar 2014 yılında alanın 1. derece sit alanından kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile hız kazandı. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılırken, tarihi yapıların hangi döneme ait olduğu da bilimsel çalışma ile belirleniyor.
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazılar 2014 yılında alanın 1. derece sit alanından kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile hız kazandı. Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılırken, tarihi yapıların hangi döneme ait olduğu da bilimsel çalışma ile belirleniyor.
© DHA35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını yürüten Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerin sahiplerinin de desteğiyle yıkım sürecini hızlandırarak kazıların daha hızlı ilerlediğini söyledi.
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını yürüten Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerin sahiplerinin de desteğiyle yıkım sürecini hızlandırarak kazıların daha hızlı ilerlediğini söyledi.
© DHAGeçen yıl Kasım ayında başlanan kazı çalışmalarında da parsel sahipleriyle anlaşıp kaçak yapıları tek tek yıktıklarını anlatan Prof. Dr. Alanyalı, “Kazılarda kutsal alanlar, 2. yüzyılda kullanılan 6 dönümlük liman agorası ve en önemlisi de liman hamamının hemen önünde 170 metrelik bir caddeyi açığa çıkardık. Aynı anda 6 parselde çalışıyoruz. Liman caddesi bizi kentin ana caddesine ulaştırıyor. Kentin önemli kamu yapılarının önünden geçiyor. Liman agorası, döneminde uluslararası ticaret gemilerinin uğradığı büyük bir ticaret merkezi. Hemen yakınında liman hamamı bulunuyor" dedi.
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Geçen yıl Kasım ayında başlanan kazı çalışmalarında da parsel sahipleriyle anlaşıp kaçak yapıları tek tek yıktıklarını anlatan Prof. Dr. Alanyalı, “Kazılarda kutsal alanlar, 2. yüzyılda kullanılan 6 dönümlük liman agorası ve en önemlisi de liman hamamının hemen önünde 170 metrelik bir caddeyi açığa çıkardık. Aynı anda 6 parselde çalışıyoruz. Liman caddesi bizi kentin ana caddesine ulaştırıyor. Kentin önemli kamu yapılarının önünden geçiyor. Liman agorası, döneminde uluslararası ticaret gemilerinin uğradığı büyük bir ticaret merkezi. Hemen yakınında liman hamamı bulunuyor" dedi.
© DHAProf. Dr. Alanyalı, kazılarla birlikte antik döneme ait tapınakların sayısının da yeni kazılarla arttığını söyledi. Son kazılarda Mısırlıların etkisinin görüldüğü Serapis tapınağının ortaya çıkarıldığını anlatan Alanyalı, “Aphrodite kültünün kentte çok önemli olduğunu biliyorduk ancak bu kazılarda Aphrodite kutsal alanının yerini tespit ettik. Serapis tapınağının yerini tespit ettik. Mısırlılarla ilişkilerin bir göstergesidir Serapis. Hala kazılar devam ediyor. Tapınakların sayısı da gittikçe artıyor. Aphrodite, Athena, Apollon, Demeter, Dionysos, Tykhe, Serapis tapınakları da şimdiye kadar ortaya çıkarılan tapınaklar" diye konuştu.
Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından çıktı: Aphrodite kutsal alanının yeri tespit edildi - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Prof. Dr. Alanyalı, kazılarla birlikte antik döneme ait tapınakların sayısının da yeni kazılarla arttığını söyledi. Son kazılarda Mısırlıların etkisinin görüldüğü Serapis tapınağının ortaya çıkarıldığını anlatan Alanyalı, “Aphrodite kültünün kentte çok önemli olduğunu biliyorduk ancak bu kazılarda Aphrodite kutsal alanının yerini tespit ettik. Serapis tapınağının yerini tespit ettik. Mısırlılarla ilişkilerin bir göstergesidir Serapis. Hala kazılar devam ediyor. Tapınakların sayısı da gittikçe artıyor. Aphrodite, Athena, Apollon, Demeter, Dionysos, Tykhe, Serapis tapınakları da şimdiye kadar ortaya çıkarılan tapınaklar" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала