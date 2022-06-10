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https://tr.sputniknews.com/20220610/aranan-sahsi-havalandirma-boslugunda-yakalayan-polis-hadi-gel-cok-terlemissin-orada-1057244275.html
Aranan şahsı havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada
Aranan şahsı havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca havalandırma boşluğuna saklandı. Ekipler yaptıkları aramada şahsı havalandırma... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:04+0300
2022-06-10T16:08+0300
polis
türkiye
havalandırma
kayseri
hırsızlık
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki A.K.'nin Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti. Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamün aleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı varda kendini oraya attın" dedi. Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.
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polis, havalandırma , kayseri, hırsızlık

Aranan şahsı havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada

16:04 10.06.2022 (güncellendi: 16:08 10.06.2022)
© İHAKayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA
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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca havalandırma boşluğuna saklandı. Ekipler yaptıkları aramada şahsı havalandırma boşluğunda yakalarken, bir polis ise, "Hadi gel, çok terlemişsin orada" dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.
'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki A.K.'nin Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti. Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamün aleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı varda kendini oraya attın" dedi. Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.
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