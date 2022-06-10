https://tr.sputniknews.com/20220610/atama-kararlari-resmi-gazetede-1057219905.html

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T02:31+0300

2022-06-10T02:31+0300

2022-06-10T02:31+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

milli eğitim bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne ise Ertuğrul Karalar atandı.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, milli eğitim bakanlığı