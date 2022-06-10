https://tr.sputniknews.com/20220610/avustralyanin-en-uzun-sure-yayinlanan-dizisi-neighbours-37-yilin-ardindan-ekranlara-veda-ediyor-1057237748.html

Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi 'Neighbours' 37 yılın ardından ekranlara veda ediyor

Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi 'Neighbours' 37 yılın ardından ekranlara veda ediyor

Avustralya'da Kylie Minogue, Margot Robbie, Guy Pearce ve Hemsworth kardeşlerin üne kavuşmasını sağlayan 'Neighbours' (Komşular) dizisi 37 yılın sonunda final... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:22+0300

2022-06-10T14:22+0300

2022-06-10T14:23+0300

yaşam

dizi

avustralya

neighbours

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057237569_0:5:680:388_1920x0_80_0_0_0dc4e1a372723df5164f02f1c74c4347.jpg

Avustralya'nın en uzun süredir devam eden TV dizisi unvanının sahibi 'Neighbours'ın son sahnesi bugün çekildi. İlk yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizide oynamayı sürdüren tek isim olan Stefan Dennis bugünün kendisi için oldukça melankolik geçtiğini söyledi. 9 bin bölümlük 'Neighbours' dizisi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında yayınlanmaya başladı. Dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluşan, bir yıl sonrada Eleven adlı kanala geçen dizi 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi. Dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dizi, avustralya, neighbours