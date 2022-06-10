https://tr.sputniknews.com/20220610/avustralyanin-en-uzun-sure-yayinlanan-dizisi-neighbours-37-yilin-ardindan-ekranlara-veda-ediyor-1057237748.html
Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi 'Neighbours' 37 yılın ardından ekranlara veda ediyor
Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi 'Neighbours' 37 yılın ardından ekranlara veda ediyor
Avustralya'da Kylie Minogue, Margot Robbie, Guy Pearce ve Hemsworth kardeşlerin üne kavuşmasını sağlayan 'Neighbours' (Komşular) dizisi 37 yılın sonunda final... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:22+0300
2022-06-10T14:22+0300
2022-06-10T14:23+0300
yaşam
dizi
avustralya
neighbours
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Avustralya'nın en uzun süredir devam eden TV dizisi unvanının sahibi 'Neighbours'ın son sahnesi bugün çekildi. İlk yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizide oynamayı sürdüren tek isim olan Stefan Dennis bugünün kendisi için oldukça melankolik geçtiğini söyledi. 9 bin bölümlük 'Neighbours' dizisi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında yayınlanmaya başladı. Dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluşan, bir yıl sonrada Eleven adlı kanala geçen dizi 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi. Dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.
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dizi, avustralya, neighbours
Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi 'Neighbours' 37 yılın ardından ekranlara veda ediyor
14:22 10.06.2022 (güncellendi: 14:23 10.06.2022) Abone ol
Avustralya'da Kylie Minogue, Margot Robbie, Guy Pearce ve Hemsworth kardeşlerin üne kavuşmasını sağlayan 'Neighbours' (Komşular) dizisi 37 yılın sonunda final yaptı.
Avustralya'nın en uzun süredir devam eden TV dizisi unvanının sahibi 'Neighbours'ın son sahnesi bugün çekildi.
İlk yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizide oynamayı sürdüren tek isim olan Stefan Dennis bugünün kendisi için oldukça melankolik geçtiğini söyledi.
9 bin bölümlük 'Neighbours' dizisi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında yayınlanmaya başladı. Dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluşan, bir yıl sonrada Eleven adlı kanala geçen dizi 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi.
Dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.