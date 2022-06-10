Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GEÇTİ. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın.