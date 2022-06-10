Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220610/bakan-kocadan-saglik-calisanlarina-iliskin-aciklama-onemli-iyilestirmeler-cok-yakin-1057256415.html
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:05+0300
2022-06-10T22:05+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
sözleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_172d904f40d376146f7d06d74dbf9513.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_130:0:1870:1305_1920x0_80_0_0_fea1513f7c0bbe1fd0d5e6b49b26c57a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, sözleşme

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın

22:05 10.06.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала