https://tr.sputniknews.com/20220610/bakan-kocadan-saglik-calisanlarina-iliskin-aciklama-onemli-iyilestirmeler-cok-yakin-1057256415.html
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T22:05+0300
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türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
sözleşme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, sözleşme
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın."