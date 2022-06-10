https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-lpgye-54-kurus-zam-1057245232.html
Benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam
Benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2.18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:20+0300
2022-06-10T16:20+0300
2022-06-10T16:46+0300
ekonomi
benzin
zam
otogaz
motorin
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8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1.93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.
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benzin, zam, otogaz, motorin
Benzine 2 lira 18 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam
16:20 10.06.2022 (güncellendi: 16:46 10.06.2022) Abone ol
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2.18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi.
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1.93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.