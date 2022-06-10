https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-zam-bekleniyor-1057228590.html
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T11:35+0300
2022-06-10T11:35+0300
2022-06-10T11:35+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
zam
motorin
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg
Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 27.89 lira, benzinin litresi 26.23 lira, LPG ise 11.43 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.8 Haziran'da da motorin fiyatında 1.93 TL'lik artış yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057224615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_147:0:680:400_1920x0_80_0_0_ae7eee5481f505d2303bc9ad3f67b3cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, zam, motorin, ekonomi
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
Abone ol
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.
Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 27.89 lira, benzinin litresi 26.23 lira, LPG ise 11.43 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
8 Haziran'da da motorin fiyatında 1.93 TL'lik artış yaşanmıştı.