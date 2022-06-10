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https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-zam-bekleniyor-1057228590.html
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T11:35+0300
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ekonomi
benzin
benzin fiyatları
zam
motorin
ekonomi
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Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 27.89 lira, benzinin litresi 26.23 lira, LPG ise 11.43 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.8 Haziran'da da motorin fiyatında 1.93 TL'lik artış yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057224615.html
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benzin, benzin fiyatları, zam, motorin, ekonomi

Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor

11:35 10.06.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© REUTERS
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.
Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.
Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 27.89 lira, benzinin litresi 26.23 lira, LPG ise 11.43 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
8 Haziran'da da motorin fiyatında 1.93 TL'lik artış yaşanmıştı.
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