https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-zam-bekleniyor-1057228590.html

Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor

Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T11:35+0300

2022-06-10T11:35+0300

2022-06-10T11:35+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

zam

motorin

ekonomi

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Petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza 54 kuruş zam bekleniyor.Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 27.89 lira, benzinin litresi 26.23 lira, LPG ise 11.43 liradan satılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.8 Haziran'da da motorin fiyatında 1.93 TL'lik artış yaşanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220610/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057224615.html

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benzin, benzin fiyatları, zam, motorin, ekonomi