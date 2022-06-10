https://tr.sputniknews.com/20220610/bideni-protesto-eden-kisiye-polisten-sert-mudahale-1057218104.html
Biden’ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
Biden’ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
ABD’nin Los Angeles kentinde, ABD Başkanı Joe Biden’ı protesto eden bir kişiye polis sert müdahale etti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:38+0300
2022-06-10T01:38+0300
2022-06-10T01:38+0300
türkiye
joe biden
protesto
polis
müdahale
kaliforniya
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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bir kişi, ABD Başkanı Joe Biden’ı protesto etmek istedi. Biden’ın 9. Amerika Zirvesi’nin yapılacağı Los Angeles Toplantı Salonuna gittiği esnada megafonuyla yola atlayarak sloganlar atan kişiye polis sert müdahale etti. Kadın hakları ile ilgili konuşan kişi özel bir görevli tarafından yakalanarak sürüklenmeye başladı. Yol kenarına götürülen protestocu ile görevli arasında arbede yaşandı. Başka bir kişinin olaya müdahale etmek istediği anda, 3 görevli daha olay yerine geldi. Görevli yere yatırdığı protestocuyu kelepçeledi. ABD Gizli Servisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yerel saatle 17.00 sıralarında, Chick Hearn Ct’de bir kadın konvoy nedeniyle kapatılmış yola girdi. Kadın araçlara yaklaşırken, bir ABD Gizli Servis ajanı onu yoldan çekti ve gözaltına aldı. Konvoya veya korumalara herhangi bir olumsuz etkisi olmadı” ifadeleri kullanıldı.ABD Gizli Servisi, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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joe biden, protesto, polis, müdahale, kaliforniya
Biden’ı protesto eden kişiye polisten sert müdahale
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ABD’nin Los Angeles kentinde, ABD Başkanı Joe Biden’ı protesto eden bir kişiye polis sert müdahale etti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bir kişi, ABD Başkanı Joe Biden’ı protesto etmek istedi.
Biden’ın 9. Amerika Zirvesi’nin yapılacağı Los Angeles Toplantı Salonuna gittiği esnada megafonuyla yola atlayarak sloganlar atan kişiye polis sert müdahale etti.
Kadın hakları ile ilgili konuşan kişi özel bir görevli tarafından yakalanarak sürüklenmeye başladı. Yol kenarına götürülen protestocu ile görevli arasında arbede yaşandı. Başka bir kişinin olaya müdahale etmek istediği anda, 3 görevli daha olay yerine geldi. Görevli yere yatırdığı protestocuyu kelepçeledi.
ABD Gizli Servisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yerel saatle 17.00 sıralarında, Chick Hearn Ct’de bir kadın konvoy nedeniyle kapatılmış yola girdi. Kadın araçlara yaklaşırken, bir ABD Gizli Servis ajanı onu yoldan çekti ve gözaltına aldı. Konvoya veya korumalara herhangi bir olumsuz etkisi olmadı” ifadeleri kullanıldı.
ABD Gizli Servisi, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.