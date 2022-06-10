https://tr.sputniknews.com/20220610/bilim-insanlari-bir-solucan-turunun-plastik-yiyebildigini-kesfetti-1057227052.html
Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti
Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti
Polistiren yiyen solucanların, plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği düşünülüyor. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:28+0300
2022-06-10T10:28+0300
2022-06-10T10:28+0300
yaşam
avustralya
solucan
araştırma
plastik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052960375_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_783b9902156f91a71705d1b80903b6ac.jpg
Avustralyalı bilim insanları, bir solucan türünün plastik endüstrisinde çokça kullanılan polistireni sindirebildiklerini keşfetti. Science Daily sitesinde yer alana habere göre Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimleri bölümünden araştırmacılar, 'Zophobas morio' solucan türünün bağırsağındaki bir enzim sayesinde polistiren tüketebildiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Dr. Chris Rinke ve ekibi, solucanları üç hafta boyunca farklı türde ürünlerle besledi. Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi. Metagenomik çalışma sonrası, solucanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından salgılanan bir enzim sayesinde plastiği sindirebildiği keşfedildi. Enzim üzerine çalışmalarını ilerleteceklerini kaydeden bilim insanları, solucanların plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği görüşünde. Araştırma, 'Microbial Genomics' dergisinde yayımlandı.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052960375_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_2904d7d4a874560ad2dd85c312a8abdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avustralya, solucan, araştırma, plastik
Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti
Abone ol
Polistiren yiyen solucanların, plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği düşünülüyor.
Avustralyalı bilim insanları, bir solucan türünün plastik endüstrisinde çokça kullanılan polistireni sindirebildiklerini keşfetti.
Science Daily sitesinde yer alana habere göre Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimleri bölümünden araştırmacılar, 'Zophobas morio' solucan türünün bağırsağındaki bir enzim sayesinde polistiren tüketebildiğini ortaya koydu.
Araştırmayı yürüten Dr. Chris Rinke ve ekibi, solucanları üç hafta boyunca farklı türde ürünlerle besledi.
Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi.
Metagenomik çalışma sonrası, solucanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından salgılanan bir enzim sayesinde plastiği sindirebildiği keşfedildi.
Enzim üzerine çalışmalarını ilerleteceklerini kaydeden bilim insanları, solucanların plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği görüşünde.
Araştırma, 'Microbial Genomics' dergisinde yayımlandı.