https://tr.sputniknews.com/20220610/bilim-insanlari-bir-solucan-turunun-plastik-yiyebildigini-kesfetti-1057227052.html

Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti

Bilim insanları, bir solucan türünün plastik yiyebildiğini keşfetti

Polistiren yiyen solucanların, plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği düşünülüyor. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T10:28+0300

2022-06-10T10:28+0300

2022-06-10T10:28+0300

yaşam

avustralya

solucan

araştırma

plastik

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Avustralyalı bilim insanları, bir solucan türünün plastik endüstrisinde çokça kullanılan polistireni sindirebildiklerini keşfetti. Science Daily sitesinde yer alana habere göre Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimleri bölümünden araştırmacılar, 'Zophobas morio' solucan türünün bağırsağındaki bir enzim sayesinde polistiren tüketebildiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten Dr. Chris Rinke ve ekibi, solucanları üç hafta boyunca farklı türde ürünlerle besledi. Plastik endüstrisinde kullanılan polistiren ile beslenen solucanların bu süre içinde hayatta kaldığı ve kilo aldığı gözlemlendi. Metagenomik çalışma sonrası, solucanların bağırsaklarındaki bakteriler tarafından salgılanan bir enzim sayesinde plastiği sindirebildiği keşfedildi. Enzim üzerine çalışmalarını ilerleteceklerini kaydeden bilim insanları, solucanların plastik atıkların geri dönüşümünde kilit rol oynayabileceği görüşünde. Araştırma, 'Microbial Genomics' dergisinde yayımlandı.

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avustralya, solucan, araştırma, plastik