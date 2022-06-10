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Billie Eilish'ten Johnny Depp-Amber Heard davası göndermeli şarkı
Billie Eilish'ten Johnny Depp-Amber Heard davası göndermeli şarkı
Ünlü şarkıcı Billie Eilish, İngiltere'de verdiği konser sırasında yeni şarkısı TV'yi ilk kez hayranlarıyla paylaştı. Şarkıda Billie Eilish, oyuncu Johnny... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:14+0300
2022-06-10T16:14+0300
yaşam
abd
ingiltere
billie eilish
johnny depp
amber heard
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İngiltere'nin Manchester şehrinde konser veren Billie Eilish, daha önce hiçbir albümünde yer almamış olan yeni bir şarkısını ilk kez seslendirdi. 'TV' ismini verdiği şarkısını kardeşi Finneas'ın gitar performansıyla birlikte söyleyen 20 yaşındaki genç sanatçı, "2017 veya 2018'den beri yeni bir şarkıyı canlı olarak çalmadık. Bu yeni yazdığımız ve sizin için çalmak istedik" dedi.Şarkının sözlerinde ise, oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı milyon dolarlık karalama davasına gönderme yapılması dikkat çekti. Şarkı sözlerindeki ilgili kısımda Eilish, şu ifadeleri kullandı:Eilish'in şarkı sözlerinde andığı 'Roe Wade' ifadesi ise, ABD'de kadınların kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararına işaret ediyor.Geçtiğimiz ay ABD merkezli Politico dergisinin sızdırdığı bir taslak metinde ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı yürürlükten kaldırmayı planladığı ifade edildiğinin ortaya çıkmasıyla kürtaj hakkı tartışmaları yeniden ülke gündemine taşınmıştı.
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abd, ingiltere, billie eilish, johnny depp, amber heard

Billie Eilish'ten Johnny Depp-Amber Heard davası göndermeli şarkı

16:14 10.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini / Invision2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar
2020'de en çok kazanan ünlü kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini / Invision
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Ünlü şarkıcı Billie Eilish, İngiltere'de verdiği konser sırasında yeni şarkısı TV'yi ilk kez hayranlarıyla paylaştı. Şarkıda Billie Eilish, oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı karalama davasına gönderme yaptı.
İngiltere'nin Manchester şehrinde konser veren Billie Eilish, daha önce hiçbir albümünde yer almamış olan yeni bir şarkısını ilk kez seslendirdi.
'TV' ismini verdiği şarkısını kardeşi Finneas'ın gitar performansıyla birlikte söyleyen 20 yaşındaki genç sanatçı, "2017 veya 2018'den beri yeni bir şarkıyı canlı olarak çalmadık. Bu yeni yazdığımız ve sizin için çalmak istedik" dedi.
Şarkının sözlerinde ise, oyuncu Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı milyon dolarlık karalama davasına gönderme yapılması dikkat çekti.
Şarkı sözlerindeki ilgili kısımda Eilish, şu ifadeleri kullandı:

"Film yıldızlarını mahkemede izlerken bütün internet çılgına döndü, Roe Wade'i bozarlarken."

Eilish'in şarkı sözlerinde andığı 'Roe Wade' ifadesi ise, ABD'de kadınların kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararına işaret ediyor.
Geçtiğimiz ay ABD merkezli Politico dergisinin sızdırdığı bir taslak metinde ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı yürürlükten kaldırmayı planladığı ifade edildiğinin ortaya çıkmasıyla kürtaj hakkı tartışmaları yeniden ülke gündemine taşınmıştı.
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