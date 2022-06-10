https://tr.sputniknews.com/20220610/bitliste-ot-bicme-kavgasi-3-olu-1057258762.html
Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:22+0300
2022-06-10T23:22+0300
2022-06-10T23:22+0300
türkiye
bitlis
kavga
akraba
ölü
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Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.İlçeye bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/sefo-konserinde-bicakli-kavga-4-yarali-1057239444.html
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bitlis, kavga, akraba, ölü
Bitlis'te 'ot biçme' kavgası: 3 ölü
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Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Bitlis'in Mutki ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.
İlçeye bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Özmen Karataş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.