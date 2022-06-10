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https://tr.sputniknews.com/20220610/brezilyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1057220890.html
Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası
Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası
Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T04:21+0300
2022-06-10T04:21+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
hasta
vaka
vaka sayısı
brezilya
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Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Sao Paulo şehrinde hafta başında maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı doğrulandı.Portekiz ve İspanya'ya seyahat etmiş, karantinaya alınan 41 yaşındaki erkek hastanın durumunun iyi ve temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında olduğu belirtildi.Halihazırda Brezilya'da 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı.Latin Amerika'daki ilk maymun çiçeği vakası 27 Mayıs'ta Arjantin'de görülmüştü.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220609/meksikada-maymun-cicegi-hastasi-abdli-hastaneden-kacti-1057173499.html
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maymun çiçeği virüsü, hasta, vaka, vaka sayısı, brezilya

Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası

04:21 10.06.2022
© Flickrmaymun çiçeği (monkeypox)
maymun çiçeği (monkeypox) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Flickr
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Brezilya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ülkenin Sao Paulo şehrinde hafta başında maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı doğrulandı.
Portekiz ve İspanya'ya seyahat etmiş, karantinaya alınan 41 yaşındaki erkek hastanın durumunun iyi ve temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında olduğu belirtildi.
Halihazırda Brezilya'da 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı.
Latin Amerika'daki ilk maymun çiçeği vakası 27 Mayıs'ta Arjantin'de görülmüştü.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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