CANLI | Zaharova: İdama mahkum edilen İngilizlerin savaş esiri statüsü elde etme hakkı yok

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) idam cezasına çarptırılan İngiliz vatandaşları Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in savaşçı olmadığını ve savaş esiri statüsü elde etme hakkı bulunmadığını söyledi.
17:11 10.06.2022
Çeçenistan lideri Kadırov, Ukraynalılara şiirle seslendi
Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadırov, Ukrayna halkının, Rusya’nın düşmanı olmadığını ifade etti. “(Ukraynalılar ile) faşizm tarafından yıpratılmış ortak bir tarihimiz var ve aşırı milliyetçiliğin parçası olmadığı ortak bir geleceğimiz var” diyen Kadırov, şunları ekledi:
“Açıklamaları ile ülkedeki herkesi korkutan cuntadan korkmaya gerek yok. Kendine gel Ukrayna. Banderacılığı silkele üstünden.”
Çeçenistan lideri ardından Ukraynalılara bir şiirle seslendi: “Ukrayna, Ukrayna! Sırrın ne senin? Çağların yıkıntıları üstüne uzanmışsın, güzel ve safsın. Fakat şimdi, yalancı bir iyilik maskeleri takanlar yönetiyor seni, Onlar ki Dinyeper kıyılarında Taras Bulba’yı yakanlar ile aynı kişiler.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona çok sayıda Çeçenistanlı asker de katılıyor.
16:44 10.06.2022
Japonya, Rusya'ya kamyon, buldozer, lokomotif ihracatını yasakladı
Japonya hükümeti, Rusya'ya kamyon, damperli kamyon, buldozer ve lokomotif ile sanayi altyapısını güçlendirmekte kullanılan diğer ekipmanların ihracatını yasakladı. Yaptırım, 17 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Tokyo'nun yaptırımları genişletme kararını eleştiren Rusya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Uzak Doğu Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi Yuriy Trutnev, Rusya'nın yaptırım kapsamına alınan ürünleri kendisinin temin edebileceğini söyledi.
16:15 10.06.2022
Zaharova: İdama mahkum edilen İngilizlerin savaş esiri statüsü elde etme hakkı yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) idam cezasına çarptırılan İngiliz vatandaşları Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in savaşçı olmadığını ve savaş esiri statüsü elde etme hakkı bulunmadığını söyledi.
Batılı siyasetçilerin İngiliz vatandaşlarına idam cezası verilmesi konusundaki eleştirilerine yanıt veren Zaharova, "İngiliz yetkililerin açıklamalarının aksine, anılan kişilerin savaş esiri değil paralı asker olduklarının altını çizmek isteriz" dedi.
Pinner ve Aslin'in uluslararası hukuka göre savaşçı olmadığını kaydeden Zaharova, bundan dolayı ikilinin savaş esiri statüsü alma hakkı olmadığını vurguladı.