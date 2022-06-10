CANLI | Zaharova: İdama mahkum edilen İngilizlerin savaş esiri statüsü elde etme hakkı yok

Çeçenistan lideri Kadırov, Ukraynalılara şiirle seslendi

Rusya’nın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramazan Kadırov, Ukrayna halkının, Rusya’nın düşmanı olmadığını ifade etti. “(Ukraynalılar ile) faşizm tarafından yıpratılmış ortak bir tarihimiz var ve aşırı milliyetçiliğin parçası olmadığı ortak bir geleceğimiz var” diyen Kadırov, şunları ekledi:

“Açıklamaları ile ülkedeki herkesi korkutan cuntadan korkmaya gerek yok. Kendine gel Ukrayna. Banderacılığı silkele üstünden.”

Çeçenistan lideri ardından Ukraynalılara bir şiirle seslendi: “Ukrayna, Ukrayna! Sırrın ne senin? Çağların yıkıntıları üstüne uzanmışsın, güzel ve safsın. Fakat şimdi, yalancı bir iyilik maskeleri takanlar yönetiyor seni, Onlar ki Dinyeper kıyılarında Taras Bulba’yı yakanlar ile aynı kişiler.

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona çok sayıda Çeçenistanlı asker de katılıyor.